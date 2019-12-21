وائل يوسف يفوز بالمركز الخامس في بطولة كمال الأجسام للأساتذة بإسبانيا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز السكندرى الدكتور وائل يوسف أحمد بالمركز الخامس في بطوله العالم لكمال الأجسام الأساتذه التي أقيمت في مدينة تاراتوجا بإسبانيا ديسمبر 2019.

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وكرمت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية اليوم الخميس يوسف والذي يعد أحد أبناء مديريه الشباب والرياضة ويعمل بداخلها لحصوله على اللقب ومنحته درع المديرية وشهادة تقدير لجهوده .

وأوضحت أن أبطال المنتخب المصري للأساتذة قد خاضوا بطولة العالم لكمال الأجسام في مراحل سنيه مختلفة من سن ٤٠ عام إلى سن ٦٠ عامآ وهم جميعآ يضربون مثالا للإرادة والعزيمة والتحدي لكل الأبطال عقب وصولهم لهذا السن واستمرارهم في التدريبات حتى هذا السن يعد تحديا وإرادة لهذا الجيل من رواد لعبة كمال الأجسام.

ويعتبر خوضهم بطوله العالم وحصدهم هذه الميداليات ورفع علم مصر عاليآ في هذا المحفل الدولي الكبير والذي يعتبر تحد جديد لهم للاستمرار ومواصلة مشاركتهم في البطولات العالميه ليرفعوا شعار ان «السن مجرد رقم» وأن الشباب شباب الروح والعضلات أيضآ .

وائل يوسف يفوز بالمركز الخامس في بطولة كمال الأجسام للأساتذة بإسبانيا

وائل يوسف يفوز بالمركز الخامس في بطولة كمال الأجسام للأساتذة بإسبانيا

وائل يوسف يفوز بالمركز الخامس في بطولة كمال الأجسام للأساتذة بإسبانيا

وائل يوسف يفوز بالمركز الخامس في بطولة كمال الأجسام للأساتذة بإسبانيا

وائل يوسف يفوز بالمركز الخامس في بطولة كمال الأجسام للأساتذة بإسبانيا

وائل يوسف يفوز بالمركز الخامس في بطولة كمال الأجسام للأساتذة بإسبانيا