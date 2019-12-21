- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن وائل يوسف يفوز بالمركز الخامس في بطولة كمال الأجسام للأساتذة بإسبانيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز السكندرى الدكتور وائل يوسف أحمد بالمركز الخامس في بطوله العالم لكمال الأجسام الأساتذه التي أقيمت في مدينة تاراتوجا بإسبانيا ديسمبر 2019.
وكرمت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية اليوم الخميس يوسف والذي يعد أحد أبناء مديريه الشباب والرياضة ويعمل بداخلها لحصوله على اللقب ومنحته درع المديرية وشهادة تقدير لجهوده .
وأوضحت أن أبطال المنتخب المصري للأساتذة قد خاضوا بطولة العالم لكمال الأجسام في مراحل سنيه مختلفة من سن ٤٠ عام إلى سن ٦٠ عامآ وهم جميعآ يضربون مثالا للإرادة والعزيمة والتحدي لكل الأبطال عقب وصولهم لهذا السن واستمرارهم في التدريبات حتى هذا السن يعد تحديا وإرادة لهذا الجيل من رواد لعبة كمال الأجسام.
ويعتبر خوضهم بطوله العالم وحصدهم هذه الميداليات ورفع علم مصر عاليآ في هذا المحفل الدولي الكبير والذي يعتبر تحد جديد لهم للاستمرار ومواصلة مشاركتهم في البطولات العالميه ليرفعوا شعار ان «السن مجرد رقم» وأن الشباب شباب الروح والعضلات أيضآ .
كانت هذه تفاصيل خبر وائل يوسف يفوز بالمركز الخامس في بطولة كمال الأجسام للأساتذة بإسبانيا (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.