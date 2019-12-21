عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دورتموند يرفض وصافة الدوري الألماني بسقوط مفاجئ أمام هوفنهايم

السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365

تلقى بوروسيا دورتموند، هزيمة قاتلة أمام مضيفه فريق هوفنهايم، بنتيجة 2 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة، على ملعب " راين نيكار أرينا"، فى افتتاح مباريات الجولة 17 من الدوري الألمانى "بوندزليجا".



أنهى دورتموند الشوط الأول من اللقاء، متقدما بهدف سجله النجم ماريو جوتزه، فى الدقيقة 17، بعد متابعته لعرضية من المغربى أشرف حكيمى.

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ولكن نجح هوفنهايم، فى قلب الطاولة على أسود الفيستفاليا، بالشوط الثانى، بتسجيله هدفين خلال 8 دقائق، عن طريق سارجيس أداميان و اندريج كراماريتش، فى الدقيقتين 79 و 87 من زمن اللقاء.

وتعد هزيمة هوفنهايم، الثالثة لفريق دورتموند، خلال الموسم الحالى فى البوندزليجا، بعدما هزم سابقا فى مباراتى يونيون برلين وبايرن ميونخ، بنتيجة 3 – 1 و 4 – 0 على التوالى.

بهذه النتيجة توقف رصيد دورتموند، عند 30 نقطة فى المركز الرابع، بينما أرتفع رصيد هوفنهايم إلى 27 نقطة فى المركز السادس، ويتقاسم لايبزيج وبوروسيا مونشنجلادباخ صدارة الدوري الألماني، برصيد 34 نقطة.