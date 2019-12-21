عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روما يكتسح فيورنتينا برباعية في الدوري الإيطالي

السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365

حقق نادي روما فوزا كبيرا على مضيفه فيورنتينا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب "ارتيميو فرانكي"، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".



تقدم البوسني إدين دجيكو لمصلحة روما في الدقيقة 19، وأضاف الظهير الأيسر الصربي كولاروف الهدف الثاني للذئاب في الدقيقة21.

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وسجل لاعب الوسط الكرواتي ميلان باديلي هدف تقليص الفارق لمصلحة الفيولا في الدقيقة 34، وعزز بيلجريني من تقدم الفريق العاصمي بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين وبالتحديد في الدقيقة 88، سجل موهبة إيطاليا زانيولو الهدف الرابع لروما.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد روما إلى 35 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد فيورنتينا عند 17 نقطة بالمركز الرابع عشر.