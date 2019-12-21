شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يغلق صفحة أسوان ويستعد للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار ، صفحة مباراة أسوان التى أقيمت عصر أمس الجمعة على ستاد أسوان الرياضى فى الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام. ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الزمالك بالجولة العاشرة للمسابقة والمقرر لها السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد السلام . ويحسم الانتاج الحربى موقف لاعبه محمود البدرى من مواجهة الزمالك بعدما غاب عن المباراتين الاخيرتين بعد تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الضامة

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