شكرا لقرائتكم عبد العزيز عبد الشافي : مباراة المصرى صعبة.. وتغيير ديسابر جاء فى وقته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن ما حدث في النادي هو أمر طبيعي يحدث يوميا في جميع الأندية الكبيرة مثل بيراميدز وطبيعي في كرة القدم، والتغيير سنة الحياة ويحدث في العالم كله، أن يرحل مدرب ويأتي بآخر.

أضاف زيزو فى تصريحات صحفية:" كنت أرى الفريق يعاني من أزمة كبيرة في الفترة الماضية، وظهرت آثار تلك المشاكل على نتائج الفريق في المباريات الأخيرة، وأحيانا التغيير تكون له فائدة على الفريق، رغم إيمانه بأن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني السابق للفريق أدى دوره على أكمل وجه، وعنصر التوفيق وعدمه هو من يحكم استمرار المدرب من عدمه مع الفريق وتلك طبيعة كرة القدم وهو ما يؤثر على اتخاذ القرارات في النهاية".

شدد المدير الفني زيزو :" الإدارة قررت إنهاء التعاقد مع المدرب بالتراضي هو وجهازه المعاون، الذي طلب أن يشارك في المران الأخير ويساعده ويستمر في المران، وبصفته مديرا فنيا وافق ورحب بهذه الروح الطيبة في تلك الظروف".

حول مباراة المصري المقبلة قال زيزو:" أمامنا مباراة صعبة وهامة للغاية أمام فريق قوي ويمثل أحد أكبر القوى في كرة القدم المصرية، وبعد توليه المهمة حاول في أول تدريب العمل على الحالة النفسية وإخراج اللاعبين من حالتهم السابقة إلى حالة أخرى، ونجح إلى حد كبير في ذلك، مشيرا إلى أن الوقت قصير قبل خوض مباراة المصري، ويتمنى التوفيق في اللقاء".

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المدرب أوضح أن هناك مشكلة وجدها مع بداية توليه متمثلة في بعض الإصابات والإيقافات قبل لقاء المصري، ويتمنى التوفيق في اختيار العناصر التي تساعده على تقديم الأداء المنتظر واستعادة الانتصارات مرة أخرى.

تحدث المدير الفني عن معيار اختيار اللاعبين في الفترة المقبلة قائلا:" تحدثت مع اللاعبين في أول محاضرة عن معيار العدالة والاجتهاد في الملعب وأنه سيكون الفيصل النهائي في اختيارات اللاعبين، كما شرح خلال هذه المحاضرة فكر الجهاز الفني الجديد وتوصيله بشكل جيد للاعبين حتى يتوحد التفكير والهدف، مشيرا إلى أن الحالة و"الفورمة" البدنية هي التي تحدد اختيار اللاعب من عدمه، ودائما من العدالة أن يتم اختيار اللاعب الأجهز بدنيا والأنسب نفسيا من جانب الجهاز الفني، حتى لا يكون هناك ظلم، وأنه يجب أن يعلم كل لاعب أن الجهاز يختار الأفضل من وجهة نظره بدون ظلم في القرارات، ويحدد التشكيل والقائمة طبقا للمنافسين والحالية الفنية للاعبين.

قال زيزو:" الدعم من جانب إدارة النادي مستمر ولا يتوقف مطلقا والمرحلة المقبلة سيكون أكثر وأكثر، وهناك عاملين رئيسيين ساعداه في اتخاذ قراره بشأن قبول مهمة تدريب فريق الكرة وخلافة ديسابر، أولهما الدعم المستمر من جانب ملاك النادي والإدارة كذلك، وكان ذلك دافعا قويا وسببا مباشرا في قبول المهمة، والسبب الثاني أن الفريق يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين في مختلف المراكز ويحتاجون فقط لبعض التعديلات الفنية والتنظيم والروح داخل الملعب وستكون النتائج أفضل بكثير في الفترة المقبلة".

اختتم زيزو تصريحاته: " تعودت على مثل هذه المواقف وأن أتحمل المسئولية في ظروف صعبة للغاية، والكل اعتاد على قدرتي في الخروج من الأزمات، وأنا من باعث شعوري وإحساسي بالمسئولية أقرر تولي المهمة في ظروف صعبة، وأعتقد أنني إذا كنت اعتذرت عن قبول المهمة كانت ستكون هناك مشكلة، إما تضطر الإدارة تختار مدربا بسرعة لا يكون بنفس القدرات التي تحتاجها، أو يتكلف الفريق كثيرا إذا استمر الوضع السابق، ومن إحساسي بالمسئولية كان من الطبيعي أن أشارك وألا أتأخر، وأتمنى التوفيق في المرحلة المقبلة.