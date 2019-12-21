شكرا لقرائتكم منتخب مصر يهزم ويلز 2/1 ويتأهل إلى نهائي بطولة العالم للاسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش بقيادة أمير وجيه مدرب الفراعنة، إلى المباراة النهائية ببطولة العالم المقامة حاليا في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد تغلبه على منتخب ويلز بنتيجة 2/1 في مباراة مثيرة، حيث عاد منتخب مصر من التأخر بشوط نظيف للفوز بشوطين مقابل شوط.

ومثل مصر في هذه المباراة كل من: طارق مؤمن قائد الفراعنة والمصنف الرابع عالميا وبطل العالم، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الثالث، محمد أبو الغار المصنف الثامن.

وجاءت نتائج المنتخب كالتالي:

Advertisements

خسارة طارق مؤن أمام جويل مكين بنتيجة 3/2، في 76 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-9, 13-15, 11-2, 4-11, 11-9 .

فوز كريم عبد الجواد على منافسه بيتر كريد بنتيجة 3/0 في 31 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-3, 11-7 .

فوز محمد أبو الغار الذي أكمل المباراة مصابا بجرح أسفل الركبة، على منافسه إيماير إيفانز بنتيجة 3/1 في 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-7, 8-11, 11-7.

ويحمل المنتخب الوطني لقب البطولة عن النسخة الماضية، حيث تمتلك مصر 4 ألقاب في تاريخ المشاركة ببطولة العالم للاسكواش جاءت أعوام 1999، 2009، 2011، 2017.