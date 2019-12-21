اخبار الرياضه

وزير الرياضة يهنئ إيهاب عبد الرحمن بعد رفع الإيقاف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم وزير يهنئ إيهاب عبد الرحمن بعد رفع الإيقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البطل المصرى إيهاب عبدالرحمن بطل العاب القوى المصرى فى رمى الرمح، وذلك بعد رفع الإيقاف عنه من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بدءًا من يناير 2020، وبذلك سوف يستطيع المشاركة في المنافسات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ٢٠٢٠.

 

ويعد البطل ايهاب عبد الرحمن الحاصل على فضية بطولة العالم لألعاب القوى فى الصين عام 2015 من اقوى المرشحين لحصد ميدالية اولمبية فى طوكيو 2020  لأرقامه المتميزة فى بطولات العالم السابقة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يهنئ إيهاب عبد الرحمن بعد رفع الإيقاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا