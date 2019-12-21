شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يهنئ إيهاب عبد الرحمن بعد رفع الإيقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البطل المصرى إيهاب عبدالرحمن بطل العاب القوى المصرى فى رمى الرمح، وذلك بعد رفع الإيقاف عنه من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بدءًا من يناير 2020، وبذلك سوف يستطيع المشاركة في المنافسات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ٢٠٢٠.

ويعد البطل ايهاب عبد الرحمن الحاصل على فضية بطولة العالم لألعاب القوى فى الصين عام 2015 من اقوى المرشحين لحصد ميدالية اولمبية فى طوكيو 2020 لأرقامه المتميزة فى بطولات العالم السابقة .