شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يهنئ إيهاب عبد الرحمن بعد رفع الإيقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد البطل ايهاب عبد الرحمن الحاصل على فضية بطولة العالم لألعاب القوى فى الصين عام 2015 من اقوى المرشحين لحصد ميدالية اولمبية فى طوكيو 2020 لأرقامه المتميزة فى بطولات العالم السابقة .
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