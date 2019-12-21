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جدة - عمرو شويل تختتم اليوم السبت منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام بإقامة ثلاثة مباريات تجمع الجونة مع طلائع الجيش ووادى دجلة مع انبى وأخيراً المصرى البورسعيدى مع بيراميدز.

وجاءت مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم السبت كالتالى ..

المصري × بيراميدز الساعة 7:30

يستدرج المصرى البورسعيدى نظيره بيراميدز فى تمام السابعة والنصف مساءاً على ستاد السويس الجديد فى موقعة نارية لن تخلو من الاثارة لاسيما أن كلا الفريقين تعرض للهزيمة فى الجولة الماضية حيث سقط المصرى أمام انبى بهدف دون رد فيما تلقى بيراميدز خسارة من الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلهم وخسر 2 وسجل 15 هدفاً وسكنت شباكه 12 هدفاً

كما تمثل مباراة الليلة الظهور الأول لعبد العزيز عبد الشافى فى منصب المدير الفنى لبيراميدز بعد رحيل الفرنسى ديسابر عن منصبه ، يتكون التشكيل المتوقع لبيراميدز فى مواجهة اليوم من : " أحمد الشناوي - محمد حمدي - ولفريد كانون - علي جبر - رجب بكار - محمد فتحي - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - عمر العيوني - جون أنطوى.

وادي دجلة × إنبـي الساعة 5:00

يستضيف وادى دجلة نظيره انبى فى تمام الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين اللذان يدخلان مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز فى الجولة الاخيرة للمسابقة حيث فاز دجلة على المقاولون العرب بهدف دون رد فيما فاز انبى على المصرى بنفس النتيجة.

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ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه 11 هدف فيما يحتل انبى المركز العاشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً.

وطالب اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لاعبيه بإستمرار عجلة الانتصارات بعد الفوز على ذئاب الجبل لضمان توديع مراكز القاع ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة فى مباراة اليوم مكون من : " محمد عبد المنصف ، محمود مرعى، محمد عادل، اساهاكى ياكوبو، أحمد رمضان بيكهام ، أحمد سعيد محمد، محمد عبد العاطي، محمد رضا بوبو ، مروان حمدي، أيمن عادل، رفيق كابو"

فى المقابل يسعى حلمى طولان المدير الفنى لإنبى لمواصلة نتائجه الجيدة مع الفريق البترولى منذ توليه المسئولية خلفاً لعلى ماهر ويبدو التشكيل المتوقع لانبى فى مباراة دجلة مكون من : "محمود جاد- رامى صبرى - ابراهيم يحيى - على فوزى - عبد الرحمن عامر. -محمد رزق - حميد ماو - محمد بسيونى - زياد كمال - محمد شريف - محمود قاعود".\

الجونة × طلائع الجيش الساعة 2:30

يستضيف الجونة نظيره طلائع الجيش فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد الجونة الرياضى ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات مرتفعة بعد أن حققا الفوز فى الجولة الماضية حيث فاز الجونة على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما فاز الطلائع على الزمالك بنفس النتيجة.

ويحتل الجونة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع أسوان.

ويطمح رضا شحاته المدير الفنى المؤقت للجونة فى تحقيق الانتصار الثانى على التوالى بعدما تولى المسئولية بعد إقالة الصربى نيبوشا ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام الطلائع مكون من : "محمود الغرباوى - خالد صبحى - محمد نجيب - باسم على - محمود شبراوى - محمد محسن ليلة - أحمد حمدى - عمرو بركات - جوناثان أنجويم - عمرو عبد الفتاح عمورى - أحمد ياسر ريان"

فى المقابل طالب طارق يحيى المدير الفنى للطلائع لاعبيه بضرورة استغلال الدفعة المعنوية التى حصلوا عليها بعد الفوز على الزمالك بتحقيق الانتصارات المتتالية للتقدم فى سباق مراكز المسابقة ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الجونة مكون من : "محمد بسام -علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد علاء – عاصم صلاح - أحمد سمير – مهند مصطفى – فرانك استيفن – محمد شحاتة – كريم طارق - ناصر منسي".