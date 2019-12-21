جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك القادمة

يخوض الزمالك مباراته القادمة امام الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء في تمام الساعه 7:30 مساء بستاد السلام ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الإنتاج الحربي

انتهى لقاء الزمالك الاخير ضد سموحة بالتعادل السلبي في اللقاء المقيم على ستاد القاهرة بالاسبوع التاسع من الدوري العام، و سيطر الأبيض على معظم مجريات المباراة و أضاع أكثر من فرصة لم يستطيع لاعبيه ترجمتها إلى أهداف، بينما حقق الإنتاج الحربي الفوز على أسوان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما عصر يوم الجمعة على ملعب أسوان ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة

و يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 14 نقطه بعد فقدان 10 نقاط خلال أول 8 مباريات للفارس الأبيض في مستوى مذبذب حتى الان يقدمه لاعبي الفريق، بينما جاء الإنتاج الحربي في المركز السادس برصيد 14 نقطه في موسم جيد لأبناء مختار مختار حتى الان.

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موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الإنتاج الحربي