اخبار الرياضه

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الإنتاج الحربي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك القادمة

يخوض الزمالك مباراته القادمة امام الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء في تمام الساعه 7:30 مساء بستاد السلام ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الإنتاج الحربي 

انتهى لقاء الزمالك الاخير ضد سموحة بالتعادل السلبي في اللقاء المقيم على ستاد القاهرة بالاسبوع التاسع من الدوري العام، و سيطر الأبيض على معظم مجريات المباراة و أضاع أكثر من فرصة لم يستطيع لاعبيه ترجمتها إلى أهداف، بينما حقق الإنتاج الحربي الفوز على أسوان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما عصر يوم الجمعة على ملعب أسوان ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة

و يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 14 نقطه بعد فقدان 10 نقاط خلال أول 8 مباريات للفارس الأبيض في مستوى مذبذب حتى الان يقدمه لاعبي الفريق، بينما جاء الإنتاج الحربي في المركز السادس برصيد 14 نقطه في موسم جيد لأبناء مختار مختار حتى الان.

Advertisements

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الإنتاج الحربي

 

و يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري العام برصيد 21 نقطه فيما جاء الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد20 نقطه و المقاولون ثالثاً بـ 19 نقطه.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا