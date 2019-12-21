شكرا لقرائتكم إيبار يهزم غرناطة بثلاثية نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز إيبار على ضيفه غرناطة 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف إيبار سيرجي إينريش وإنريكي غارسيا كيكي وتاكاشي إنوي في الدقائق 21 و26 و87 على الترتيب.

ورفع إيبار رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن عشر وتوقف رصيد غرناطة عند 24 نقطة في المركز التاسع.