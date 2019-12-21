شكرا لقرائتكم أرسنال يعين لاعبه السابق أرتيتا مدرباً جديداً للفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ‬أعلن أرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عبر "تويتر" اليوم الجمعة تعيين لاعب الوسط السابق ميكيل أرتيتا مدربا جديدا للفريق. وسيحل أرتيتا، الذي خاض 149 مباراة مع أرسنال بين عامي 2011 و2016 قبل الانضمام للجهاز الفني في مانشستر سيتي، بديلاً لمواطنه الإسباني أوناي إيمري في استاد الإمارات.

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