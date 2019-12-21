«دبي الدولية للجوجيتسو» تنطلق اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية، تنطلق اليوم النسخة السابعة من بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويستضيف منافساتها نادي شباب الأهلي بدبي، وتبدأ أول نزالات البطولة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتستقطب البطولة مشاركاتٍ دولية واسعة من نحو 50 دولة ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة من الحزام الأزرق وأعلى.

وتتمتع بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو بمكانةٍ مرموقة على أجندة الرياضة الدولية؛ حيث يحرص النجوم من مختلف الدول على المشاركة فيها، وبلوغ منصة تتويجها على أمل التأهل لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في إبريل/نيسان المقبل.

ورفع سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أسمى آيات الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية، لرعايته الكريمة للبطولة التي تحتضنها دبي، وعبر حارب عن سعادته بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو لتنظيم النسخة السابعة من بطولة دبي الدولية للجوجيتسو التي تستقطب نجوم اللعبة من مختلف دول العالم.

وقال سعيد حارب: «يولي مجلس دبي الرياضي اهتماماً خاصاً لدعم تنظيم البطولات العالمية، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية لترسيخ مكانة الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص على خارطة الرياضة العالمية، بوصفها وجهةً عالمية لأهم الفعاليات الرياضية، وذلك انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة. وبفضل البنية التحتية الرياضية من المرافق والمنشآت الممتازة التي تحتضنها دانة الدنيا، والتي تمكننا من استضافة وتنظيم أضخم المنافسات والفعاليات العالمية، تحوّلت بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو خلال فترةٍ قصيرة إلى إحدى أهم البطولات العالمية، نظراً لتوفر الإمكانيات التنظيمية العالية من اتحاد اللعبة، ولكونها تندرج ضمن التصنيف العالمي للاعبين، وبالتالي يجد نجوم اللعبة من مختلف أنحاء العالم فيها فرصةً لا تعوّض لتحسين تصنيفهم العالمي قبل بداية الموسم الجديد».

وتوجه محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالشكر لنادي شباب الأهلي؛ لاستضافته نسخة البطولة لهذا العام، مؤكداً أن حسن الضيافة الذي يلقاه لاعبو الجوجيتسو في دبي يقدّم دليلاً واضحاً على مدى تجذّر رياضة الجوجيتسو على امتداد مجتمع الدولة.

وقال: «يحرص أبطال الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم على المشاركة في هذه البطولة، نظراً للمكانة الكبيرة التي تحتلها، وأهمية لقبها الدولي، وإلى جانب تأهيلهم لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، تمثّل بطولة دبي الدولية للمحترفين جزءاً من سلسلة التصنيف العالمي للاتحاد».

وأوضح ثاني ماجد سلطان بن سليمان، مدير فريق الجوجيتسو في نادي شباب الأهلي، أن استضافة البطولة في دبي تمثّل مصدر فخرٍ كبيرٍ للنادي ولعشّاق الجوجيتسو في دبي، ورحّب ابن سليمان باللاعبين الدوليين الذين توافدوا إلى دبي للمشاركة في البطولة، حيث أكد أن إدارة النادي اتخذت جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لتقديم تجربةٍ مميزة لجميع اللاعبين والمشجعين ضمن الصالة الرياضية التابعة للنادي في منطقة القصيص.

وأوضح أن نادي شباب الأهلي يشارك مع 25 لاعباً ولاعبة من حملة الحزام الأزرق، وأعلى من مختلف فئات الأعمار، وقال: «يشارك لاعبونا في البطولة على أمل تقديم أداءٍ يليق بحضور رياضة الجوجيتسو في الإمارات، وترجمة أخلاقيات اللعبة على بساط المنافسة، ونسعى دائماً لتطوير أداء لاعبينا لنتمكّن من رفد منتخبنا الوطني بأفضل اللاعبين».