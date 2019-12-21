شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان ينال نقطة الحياة.. والشارقة يخرج حزيناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

خرجت جماهير الشارقة حزينة بعد التعادل الخاسر أمام عجمان 1-1، في حين كانت السعادة بادية على وجه كل محب ل«البرتقالي» بعدما نال فريقه من استاد «الملك» نقطة كانت بمثابة «إكسير حياة».

كان حزن الشرقاوية مبرراً، ففريقهم لم يستفد من نتائج الأسبوع التاسع الماضي «جولة النصر» التي صبت لصالحهم وجعلتهم يبتعدون 3 نقاط في الصدارة، كما أن «الملك» تعادل 3 مرات هذا الموسم مع حتا وبني ياس وعجمان، وهي فرق تحتل مراكز متأخرة.

أجمع جمهور الشارقة على أن التعثر أمام الفرق التي تصارع للهروب من القاع أصبح قاعدة منذ الموسم الماضي، كما كان هناك بعض الانتقادات للتشكيل الذي بدأ اللقاء، وسأل البعض عن سبب جلوس علي الضنحاني احتياطياً والدفع بماجد سرور في خانة الظهير الأيمن رغم أنه ليس مركزه، وكذلك عن سبب اللعب بمحورين أمام فريق بدا منذ الدقيقة الأولى أنه جاء ليدافع.

نقطة ضوء

وكان ريكاردو جوميز نقطة الضوء الوحيدة في الشارقة، بعدما بذل مهاجم الرأس الأخضر مجهوداً كبيراً، وقاتل على كل كرة، في حين كان هناك لاعبون في حاجة إلى مراجعة حساباتهم وعلى رأسهم الحسن صالح وكورنادو رغم تسجيله هدفاً، وشوكوروف، وماجد سرور رغم أنه لم يشارك في خانته الأساسية.

وكان واضحاً من تكتيك وأسلوب عجمان أنه يلعب للتعادل على الأقل، لتجاوز نتائجه السلبية الماضية ومنها التعرض لخمس هزائم في آخر ست مباريات، ودخول شباكه 23 هدفاً، منها 10 أهداف في مباراتي كلباء والعين التي سبقت مواجهة الشارقة.

لكن عجمان أثبت منذ الموسم الماضي أنه عقدة للشارقة، حيث كان عصياً على «الملك» على مدار 3 مباريات في دوري الموسم الماضي والحالي، ويستحق الفريق البرتقالي كل الإشادة والتقدير على واقعيته في التعامل مع مجريات المباراة التي كاد يفوز بها لو استغل لاعبوه الفرص السهلة التي سنحت لهم.

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وبرز من عجمان المتألق فاندر فييرا صانع هدف التعادل لوليام أوسو والمدافع حسن زهران وحارس المرمى علي الحوسني.

في المؤتمر الصحفي عبر المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان عن سعادته بعودة الروح إلى الفريق، واعتبر نقطة ملعب الشارقة نقطة الانطلاقة الحقيقية لفريقه، وقال: «كنا نعيش فترة حرجة وظروفاً صعبة ونلعب بثلاثة أجانب بعد إصابة دومبيا».

وعن المباراة أمام الشارقة، قال «ظهر الفريق متماسكاًَ وقوياً وكان صاحب شخصية مميزة أمام المتصدر في أرضه ووسط جمهوره، وسبق أن قلت إننا نحتاج إلى نقطة الانطلاقة والعودة إلى المسار الصحيح، لأن كل الأمور كانت عكس التيار نلعب ولا نكسب، وأكشف سراً أن شعوري الذي سبق اللقاء بأننا سنعود أمام الشارقة كان شعوراً حقيقياً وليس وهماً».

مواجهة صعبة

واستطرد «مباراتنا مع الشارقة كانت صعبة لأننا واجهنا فريقاً يكسب المنافسين وعائد من فوز مهم وكبير على النصر، كنا نعرف أن الشارقة يلعب على أخطاء المنافسين وركزنا على اللعب الهجومي عند الاستحواذ والارتداد الدفاعي في حال فقدان الكرة، واللاعبون طبقوا ما قلناه لهم بصورة ممتازة وركزت على ان يكون مهاجمو عجمان في منافسة على الكرات مع مدافعي الشارقة وأخيراً وفقنا في مسعانا وحققنا نقطة الانطلاقة والعودة واستعادة الثقة».

ومن جانبه، قال عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة «أنا سعيد بمستوى اللاعبين فقد قدموا المطلوب منهم وكانوا الأفضل في الملعب ووصلوا إلى المرمى ولم يوفقوا في بعض الكرات».

وشكا العنبري من النقص في صفوف الفريق بداعي توالي الإصابات على لاعبي الشارقة، حيث غاب عدة لاعبين أبرزهم شاهين وريان منديز، وقال: «رغم النقص الفريق قدم مباراة جيدة وإن كانت النتيجة غير مرضية لأننا واجهنا فريقا جيدا أيضاً ونتائجه كانت سلبية وكنت اعرف أن عجمان سيلعب بهذه الطريقة الدفاعية».

وشكا العنبري من ضغط المباريات وقال «نتمنى أن نجتاز الفترة الصعبة التي نحن فيها الآن ونتمنى عودة المصابين بسرعة».

ورداً على سؤال حول إشراك ماجد سرور طرفاً أيمن في ظل وجود اختصاصي الخانة علي الضنحاني قال: «صحيح ان ماجد ليس الأساسي في هذه الخانة ولكنه قدم مستوى جيداً في نفس الخانة بمباراة النصر وبكل تأكيد علي الضنحاني من اهم وافضل اللاعبين في المنظومة، والمشكلة في مباراتنا مع عجمان ان الحلول لم تكن متوفرة لإجراء التبديلات، وعموماً أنا سعيد جداً لفريق نادي عجمان وللمدرب أيمن الرمادي وأتمنى لهم التوفيق».