لقـاء الجريحـيـن بيـن دبا الفجـيـرة والحمـريــة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تختتم الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى بإقامة 3 مباريات اليوم، تجمع الإمارات والعروبة في الخامسة إلا ثلثاً، ودبا الفجيرة والحمرية في التوقيت نفسه، ومصفوت والذيد في الخامسة إلا ربعاً، فيما تم تقديم مباراتا دبا الحصن والبطائح أمام العربي ومسافي وأقيمتا في السادس من الشهر الجاري.

ويستضيف الإمارات فريق العروبة في قمة منتظرة احتشدت لها كل الأسباب التي تجعل لها موقعة من العيار الثقيل، فعلى صعيد المضيف فالمباراة بالنسبة له فرصة للتقدم خطوة جديدة بعد أن حسم لقاء القمة مع دبا الفجيرة لمصلحته وخطف ثلاث نقاط عززت حظوظه في الصعود لدوري الخليج العربي، وهو يرغب في تحقيق الانتصار الثالث في البطولة والوصول إلى 12نقطة في انتظار ما ستسفر عنه مباراة دبا الفجيرة والحمرية.

من جهته، يبدو العروبة في وضع يحتم عليه الفوز فقد تعادل في آخر جولة مع مصفوت، وبات بعيداً عن فرق المقدمة، ويحتاج المدرب داليبور إلى فوز يرفع أسهمه.

وبملعب دبا الفجيرة يحل الحمرية ضيفاً على «النواخذة» في قمة أخرى ينتظر أن تبوح بكامل أسرارها، والفريقان يستهدفان التعويض بعد أن خسرا لأول مرة في الجولة الماضية.

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ويدخل دبا الفجيرة المباراة رافعاً شعار الفوز، وأي نتيجة أخرى ستزيد مساحة الشك في قدرة الفريق على الصعود، لأنه خسر أمام منافس مباشر في الجولة الماضية، وحال خسر من جديد أمام منافس مباشر آخر مع التذكير بأنه لم يفز على البطائح واكتفى بالتعادل أمامه، فسيطرح العديد من التساؤلات حول قدرته على هزيمة منافسيه المباشرين.

وفاجأ دبا الفجيرة جماهيره في مواجهة الإمارات بأداء باهت ونتيجة مخيبة للآمال، لكن الفريق تأثر بالغيابات العديدة في صفوفه والتي ستستمر أيضاً في لقاء اليوم، فالريامي وياسر عبدالله وفهد الدخيري لن يشاركوا، والكرة ستكون في ملعب البدلاء الذين لم يكونوا في الموعد في مباراة الإمارات.

أما الحمرية فالمباراة تحدد مصيره بشكل قاطع فالفوز يعطيه أملاً والخسارة تبعده من حسابات الترشح ويملك «العنابي» ثلاث نقاط في رصيده بفارق كبير عن الحصن والبطائح والإمارات ودبا الفجيرة وإذا تجمد في الرصيد نفسه؛ فسيصبح حلم الصعود صعباً. وتعرض الحمرية لانتقادات كثيرة بعد نتائجه الأخيرة، ونال اللاعبون نصيبهم من النقد وكذلك المدرب، والفوز في لقاء اليوم سيكون أفضل رد وهو سيعيد الفريق إلى دائرة المنافسة من جديد.

وبدوره يتطلع فريق مصفوت إلى متابعة صحوته بتحقيق نتيجة جيدة أخرى أمام الذيد في لقاء اليوم وقد كان تعادل مع العروبة في آخر ظهور له بالدوري لكنه يريد أكثر من النقطة في مواجهة اليوم، وكان «القناصة» قريبين من الفوز غير أن العروبة أدرك التعادل في الدقائق الأخيرة ويعد هذا التعادل محفزاً للاعبي الفريق رغم أنهم كانوا متقدمين على المنافس حتى الدقيقة 79.

ويمنّي المدرب عبدالغني نفسه بأن يكسب فريقه لقاء اليوم ليقفز برصيده إلى ثماني نقاط بيد أن مهمته ستكون صعبة، فالذيد في وضع معنوي جيد وهو قد فاز في الجولة الأخيرة على البطائح وتقدم إلى المركز الخامس برصيد خمس نقاط وستكون عينه على الانتصار الثالث في البطولة، واستعد الفريق البنفسجي بشكل جيد للمباراة.