شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات مهرجان شيص والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت فعاليات مهرجان شيص الرياضي الترفيهي بدورته الرابعة والذي نظمه مجلس الشارقة الرياضي على مدار أسبوع كامل بمنطقة شيص التابعة لإمارة الشارقة.

حضر الختام محمد خميس النقبي نائب والي منطقة شيص، وعدد من مديري الدوائر الحكومية في مدينة خورفكان.

تضمن المهرجان العديد من الفقرات الاستعراضية والتراثية والفعاليات الترفيهية لكافة الفئات العمرية، وفقرات حية لعدد من رياضات الدفاع عن النفس، كما تضمن عرضاً للأطباق والحلويات الشعبية الإماراتية، ومسابقات وطنية وتراثية وأمسية شعرية.

وقدمت فرقة الفرسان الحربية بقيادة الشاعر راشد الشحي عروضاً ورقصات وأغاني وطنية، وقدم أطفال منطقة شيص فقرة اليولة، وقدم أطفال مركز الطفل بخورفكان فقرة استعراضية بعنوان «يا بلادي الإمارات».

كما شارك المجلس البلدي وبلدية خورفكان، ومركز شيص الصحي، ونادي الشارقة للصيد بالصقور، بفقرات وفعاليات المهرجان.

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