شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب المنتخب يختلف عن الأندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رداً على السؤال الخاص بظهور اسمه ضمن قائمة المرشحين لتدريب المنتخب قال عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة: «صدقوني لم أسمع بهذا الكلام إلا منكم، ولم يتصل بي أحد حتى الآن، وأعتقد أن تدريب المنتخبات يختلف عن تدريب الأندية وبصراحة لم أفكر يوماً في تدريب المنتخب».
وعن ترشيح مهدي علي وكوزمين وزوران، قال: «كوزمين وزوران ومهدي أسماء كبيرة، وكل واحد منهم سينجح في مهمته، وأعتقد أن مهدي علي أسعدنا من قبل وقاد المنتخب بحنكة واقتدار».
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