مهرجان شادويل العالمي يخطف الأضواء في السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:طه أحمد وعلي الظاهري

خطف مهرجان شادويل العالمي الأضواء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي أقيم في الرياض برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أمس الأول، في ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وحققت النسخة الثانية نجاحات كبيرة، ونالت إشادات واسعة، خاصة أن الحدث يعكس عمق العلاقة القوية والتلاحم الكبير بين البلدين الشقيقين.

وهيمنت إسطبلات الخالدية على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الرئيسي «كأس مزارع شادويل» لمسافة 1800 متر والبالغة قيمة جوائزه 120 ألف ريال سعودي، تحت إشراف المدرب الشاب سعد بن مطلق، حيث توج «مباشر الخالدية» بطلاً بقيادة الفارس محمد الدهام، مسجلاً زمناً قدره 2.2.27 دقيقة، وحل في المركز الثاني «نادر الخالدية»، فيما جاء ثالثاً «صخر الخالدية».

وشهد السباق الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان آل سعود سفير المملكة لدى النمسا، والشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، وميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ورئيس اللجنة المنظمة العليا لجائزة سموه للخيول العربية الأصيلة، وسالم النقبي مستشار سفير الدولة لدى السعودية، وعبدالله الأنصاري ومسعود محمد وتوفيق الداعوق أعضاء اللجنة المنظمة لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية، ومتعب بن زيد الشمري، المدير العام لميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخيل العربية، وعدد من السفراء وممثلي الهيئات الدبلوماسية.

وظفر «متوكل الخالدية» لإسطبلات الخالدية بلقب الشوط الأول «كأس الخيول العربية» لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس محمد الدهام، وإشراف المدرب سعد بن مطلق، مسجلاً زمناً قدره 1.33.88 دقيقة.

وأضافت «وفية الخالدية» اللقب الثاني لإسطبلات الخالدية بعد انتزاع لقب الشوط الثاني «كأس ديرينزتاون» لمسافة 1400 متر، بقيـــــادة الفــارس إليكـــسس مورينــــو، وإشــراف المدرب سعد بن طلق، مسجلة زمناً قدره 1.34.47 دقيقة.

وحلق «أخزم عذبة» للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، بلقب الشوط الثالث «كأس شادويل» لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس عبدالله العوفي، وإشراف المدرب عبدالله بن مشرف، مسجلاً زمناً قدره 1.47.76 دقيقة.

وعزز «صايل الخالدية» انتصارات إسطبلات الخالدية بعد تتويجه في الشوط الرابع، برعاية سفارة الدولة لدى المملكة والبالغة مسافته 1600 متر، بقيادة الفارس ايدي كاسترو، وإشراف المدرب سعد بن مطلق، مسجلاً زمناً قدره 1.49.70 دقيقة. واقتنصت «روكت عذبة» لمربط حكاية لقب «كأس التعاون الخليجي» في الشوط الخامس لمسافة 1600 متـــر، بقيادة الفــارس خــالد الشرار، وإشراف المدرب محمد العنزي، مسجلة زمناً قدره 1.49.77 دقيقة.

وتوج «صريح الخالدية» لإسطبلات الخالدية بلقب الشوط السادس «كأس الإمارات» لمسافة 1600 متر «مفتوح» بقيادة الفارس اليكسس مورينو، وإشراف المدرب سعد بن مطلق، مسجلاً زمناً قدره 1.48.47 دقيقة.

وحققت «وثابة الخالدية الثانية» لإسطبلات الخالدية لقب الشوط السابع «كأس العزم» لمسافة 1800 متر، بقيادة الفارس محمد الدهام، وإشراف المدرب سعد بن مطلق، مسجلة زمناً قدره 2.4.23 دقيقة.

وتوجه فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة «إفهار»، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على دعم سموه للخيل العربية لأكثر من 30 عاماً، مشيراً إلى أن إدراج سباقات الخيل العربية في بريطانيا ضمن البرنامج الإنجليزي السنوي بجانب الخيول المهجنة، يعطي رسالة واضحة للكثير من المضامير على أهمية إفساح المجال للخيول العربية.

وأوضح الرحماني أن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، يملك بصمات كبيرة في عالم الخيول العربية، سواء على مستوى الإنتاج أو الأفحل، ويدل المهرجان في افتتاح موسم السعودية على وجود استراتيجية واضحة لمزارع «شادويل» للانطلاق نحو الأسواق الناشئة في المملكة.

وأشاد سالم النقبي، مستشار سفارة الدولة لدى السعودية، بالنجاح الكبير لمهرجان شادويل العالمي، الذي تميز بوجود فرحة عارمة من جميع المشاركين والحضور، مشيراً إلى أن الحدث يعتبر وجهاً رياضياً حضارياً يعكس العلاقة الاستراتيجية بين قادة وشعبي البلدين الشقيقين، بما يتزامن مع تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة على الصعيد الإقليمي أو الدولي في البلدين، أبرزها تنظيم إكسبو 2020 في دبي، واستضافة المملكة مجموعة قادة قمة العشرين.



حامد آل حامد: دعم كبير للخيول العربية



أكد الشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، أن مهرجان شادويل العالمي برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم يعتبر من أبرز السباقات الداعمة للخيول العربية في السعودية، مشيراً إلى أن المملكة كان تركيزها ينصب في السابق على الخيول المهجنة وبدأ اهتمام السعودية يتزايد في الفترة الأخيرة بالخيول العربية الأصيلة.

وأشاد آل حامد، بالنمو السعودي المتسارع على مستوى سباقات الخيل وترجمته إقامة كأس المملكة نهاية فبراير المقبل والذي يضم سباقاً للخيول العربية، مثمناً جهود المملكة في إبراز الخيول العربية ولاسيما أنها تعتبر منبع الخيول العربية وأثبتت جدارتها في عالم الإنتاج لتفرز أسماء حققت مراكز متقدمة في عالم السباقات.

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ميرزا الصايغ: مشاركة إماراتية في نسخة 2020



أعرب ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ورئيس اللجنة المنظمة لسباقات جائزة سموه للخيول العربية، عن سعادته في هذا اليوم المميز والمكان الرائع ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ووصف الحدث بأنه يمثل تعزيزاً للعلاقات والجمع بين الشعبين على مائدة السباقات وأهل الخيل، فضلاً عن الترويج للدولة في هذا المحفل البارز.

وأضاف الصايغ أن شادويل ممتنة لفرصة رعاية كل أشواط اليوم الثمانية وقال إن وجود ثمانية سباقات يعد في حد ذاته إنجازاً كبيراً، واستطرد قائلاً: «بناء على هذا النجاح نعلن أن يوم 17 ديسمبر 2020 سيكون موعد النسخة الثالثة»، وأضاف: «لعل اعتراف الجوكي كلوب البريطاني بالخيل العربية، يمثل ثمرة لجهود دامت 35 سنة شهدت أيضاً بذل مبالغ طائلة حتى تحقق هذا الهدف بقصد الوصول إلى المكانة اللائقة بالجواد العربي في الساحة العالمية»، وحيّا في هذا الإطار جهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في إعلاء شأن الجواد العربي، مؤكداً أنهم يكملون بعضاً.

وعن توقعاته لمشاركة شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مستقبلاً قال الصايغ، إن الوقت لم يكن كافياً لتنسيق المشاركة هذا العام، وقطع عهداً بأن يتم التخطيط للمشاركة منذ الغد، بل سيعمل على توسيع نطاق المشاركة الإماراتية عبر استقطاب مدربين وملاك في النسخة القادمة.



دروع تذكارية



قامت إدارة ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، بإهداء درع تذكارية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تسلمها ميرزا الصايغ نيابة عن سموه، كما كرمت إدارة المضمار ميرزا الصايغ الذي قام بدوره بتقديم درع تذكارية للأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ودرع أخرى تسلمها نيابة عن الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود المشرف العام لمهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي، كما تم تكريم سفارة الإمارات لدى المملكة وإدارة المضمار ممثلة بمتعب الشمري.