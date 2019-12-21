شكرا لقرائتكم خبر عن نقطة بين شباب الأهلي والصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز شباب الأهلي على مضيفه خورفكان 2-صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في ختام الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي.
واستغل شباب الأهلي تعادل الشارقة مع عجمان 1-1، ليقلص الفارق مع صدارة «الملك» إلى نقطة واحدة.
وتقدم الجزيرة للمركز الثالث بديلاً من العين بفوزه على الوصل 4-صفر في زعبيل، حيث رفع رصيده إلى 20 نقطة، مقابل 18 ل«الزعيم».
واستعاد الوحدة لغة الفوز وعافيته بتخطيه مضيفه اتحاد كلباء 2-1 في مباراة مثيرة.
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