القبيسي يهدي الإمارات أول ذهبية في «آسيوية المواي تاي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للمواي تاي، عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمواي تاي والكيك بوكسينج، نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي بالتزكية، وذلك خلال اجتماعها أمس بفندق أديسون بلو بكورنيش أبوظبي مقر إقامة الوفود المشاركة في بطولة أمم آسيا للمواي تاي التي تختتم اليوم بخيمة المواي تاي أرينا بمنطقة كاسر الأمواج.

ويأتي الانتخاب الذي صادف أهله للجهود الكبيرة التي قدمها اتحاد الإمارات للمواي تاي منذ تشكيل مجلس إدارته في مايو 2017، والذي أحدث طفرة، بل نقلة نوعية في مجال اللعبة.

وثمن الدكتور ساكشي تبسوان رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، جهود النيادي، مؤكداً أن ما حققه اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج يدعو للاعتزاز والفخر لدولة الإمارات التي قدمت العديد من الكوادر الإدارية المؤهلة لخدمه الرياضة الإماراتية والآسيوية، وأكد أن فوز طارق المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات المدير التنفيذي للاتحاد كأمين عام الاتحاد العربي للمواي تاي من قبل وعضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للمواي تاي، دليل على كفاءة شباب الإمارات.

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، عبدالله سعيد النيادي على النجاح الكبير الذي حققته استضافة بطولة أمم آسيا للمواي تاي بمشاركة 26 دولة آسيوية، وأضاف: «ما حققه اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج خلال العامين الماضيين يستحق الإشادة والتهنئة للنقلة النوعية التي تعيشها اللعبة التي تطورت وازدهرت وهي تنقل رئاسة الاتحاد العربي للإمارات وعضوية الاتحاد الدولي للمواي تاي واستضافة بطولتي العرب وآسيا».

وعلى صعيد فعاليات بطولة أمم آسيا للمواي تاي لعام 2019، حقق هزاع القبيسي لاعب منتخبنا تحت 13 سنة، أول ميدالية ذهبية وزن تحت 48 كجم بفوزه في النهائي على اللاعب الأردني أسعد طوقان.

وتختتم اليوم منافسات البطولة التي استضافها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج لمدة 5 أيام بإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي للمواي تاي، بخيمة المواي تاي أرينا بمنطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي. ويتضمن برنامج اليوم ختام دورة المدربين التي أقيمت على هامش البطولة، والتي سبقتها ورشة حكام آسيا للمواي تاي والتي ضمت أكثر من 30 مشاركاً ومشاركة وحققت الكثير من المكاسب الفنية والتقنية مواكبة للتحكيم الإلكتروني الذي تبناه اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج وحقق من خلال تطبيقه في منافساتها نجاحاً كبيراً ساهم في دعم مسيرة المواي تاي، لتكشف عن نجاح تلك البطولة التي شهدت مشاركة حوالي 300 لاعب ولاعبة من 26 دولة آسيوية.

وتأتي الجولة الختامية التي تواصلت منافساتها حتى ساعة متأخرة من مساء أمس وسط تألق إماراتي، أملاً في بلوغ منصة التتويج، وتأهل نور الدين سامير للنهائي بفوزه على التايلاندي نوربات، بينما خسر زكريا الجماري الرهان للوصول إلى قبل النهائي رغم أنه نجح من قبل في تخطي بطل اليمن حامد المطري في وزن تحت 57 كجم، مما أهّله لبلوغ الدور ربع النهائي.

وأكد لاعب المنتخب إلياس حبيب علي، أن بلوغ تلك الكوكبة من لاعبي منتخب المواي تاي لهذه المرحلة التي تضمن الفوز بإحدى ميداليات البطولة يعد نجاحاً يستحق الإشادة، معرباً أن يبلغ الجميع منصة التتويج الذهبية، وذلك تقديراً لجهود اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج والذي قاد مواي تاي الإمارات لمرحلة تجاوزت الكثير من الاتحادات العريقة بفضل الرؤية الثاقبة والتخطيط السليم، الذي أحدث نقلة كبرى في مجال اللعبة.

وأضاف: «استعد منتخبنا بشكل جيد للبطولة بفضل جهود مجلس إدارة الاتحاد والجهاز الفني ورغبة اللاعبين أنفسهم لعكس الصورة الطيبة لما وصلت له اللعبة التي كشفت عن تفوقها الآسيوي بعد التفوق العربي».

على خط متصل، نظمت لجنة الخدمات والترفيه باتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج يومي الخميس والجمعة عدة برامج، بدأت بزيارة مهرجان زايد للتراث بالوثبة وسط حفاوة واهتمام كبير من إدارة القرية، وقد عبر ضيوف البلاد عن سعادتهم بالموروث الإماراتي.

وأمس قامت الوفود الآسيوية بزيارة مسجد الشيخ زايد الكبير وأداء صلاة الجمعة، ثم زيارة جزيرة السعديات واللوفر، وقام من انتهت مبارياتهم بزيارة جزيرة الحدريات السياحية في أبوظبي.