الذيد يدشِّن «عربية الرماية بالأسلحة الهوائية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق اليوم البطولة العربية للرماية بالأسلحة الهوائية، بنادي الذيد، بإشراف اتحاد الإمارات للرماية، وتستمر فعاليات البطولة حتي 28 ديسمبر، بمشاركة العديد من الدول العربية.

وعقد سالم بن هويدن الكتبي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وأعضاء مجلس إدارة نادي الذيد، اجتماعاً مطولاً مع لجنة التطوع للوقوف على آخر الاستعدادات لانطلاق البطولة، واستقبال الضيوف، موجهاً الشكر إلى كل اللجان التي تعمل على تنظيم البطولة، وخاصة أنه يشارك في البطولة أكثر من 260 لاعباً، مؤكداً أن البطولة ستشهد منافسات عالية للمنتخبات المشاركة.

وقال ابن هويدن إن استضافة نادي الذيد البطولة دليل دامغ على قدرة النادي على توفير البنية التحتية المتكاملة القادرة على استيعاب إحدى أهم البطولات العربية في مجال الرماية، التي حشدت لها كامل الإمكانيات والطاقات لتنظيم الحدث على قدر مكانته وأهميته.