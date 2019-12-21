«أبوظبي 1» وأندرسون يتنافسان على لقب مونديال الـ «فورمولا 1» اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، يسدل اليوم الستار على فعاليات أسبوع البطولات العالمية البحرية التي تستضيف فعالياتها الإمارة الباسمة للعام العشرين على التوالي، والمقامة على جائزتي الشارقة الكبرى للدراجات المائية وزوارق الفورمولا 1 و4، والتي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

وتشهد بحيرة خالد في الساعة الرابعة عصر اليوم، ختام بطولة العالم للفورمولا1، وهي الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وسط ظروف في قمة الإثارة والندية، بعد أن وصلت البطولة إلى ذروتها لكسب اللقب العالمي، بعد أن انحصر اللقب بين زورق «أبوظبي 1» بقيادة شون تورنتي والمتصدر حالياً للترتيب العام برصيد 64 نقطة، وبين زورق السويدي جوناس آندرسون رقم 14 برصيد 59 نقطة، أي بفارق 5 نقاط فقط عن زورق أبوظبي المتصدر.

وبالعودة إلى قائمة المنطلقين الأوائل في سباق اليوم بناء على نتائج سباق أفضل زمن الذي جرى أمس الأول، فمن المقرر أن ينطلق في صدارة الزوارق السويدي أندرسون، وينطلق متسابق أبوظبي شون من المركز الخامس، وبالتالي فإن حسبة النقاط بين المتسابقين ستدخل في سيناريوهات كثيرة وافتراضات متعددة، لاسيما أن شون يجب ألّا يتأخر عن أندرسون من خلال مراحل السباق، وبشكل عام فإن المركز الأول يعطي لصاحبه 20 نقطة في المنافسة، ولو حدث وأحرز أندرسون المركز الأول فسيصل للنقطة 79 في المنافسة، في حين لو لحق به شون وحل ثانياً من خلال السباق فسيصل أيضاً للنقطة 79 وتكون النقاط مشتركة بين الاثنين.وتشهد منافسات اليوم أيضاً مشاركة زورق الشارقة بقيادة المتسابق المخضرم سامي سيليو، وزورق ثاني القمري سائق فريق أبوظبي، والعديد من الزوارق التي تمثل أهم وأشهر الفرق العالمية.وأكد سالم الرميثي، رئيس بعثة فريق أبوظبي، أن المنافسة على لقب البطولة في موسم 2019، وصلت إلى الذروة في الجولة الختامية وعنق الزجاجة، خاصة أن اللقب قد أصبح محصوراً بين زورقين فقط في جولة الختام، وقال: «نتابع سباق اليوم بكل حماس، وفريقنا يبحث عن اللقب الثالث على التوالي، والسابع في مسيرة الفريق».

وأكد الرميثي أن الثقة كبيرة في أن يتفوق فريق أبوظبي اليوم ويتمكن من إحراز اللقب، وقال: «نولي فريق أبوظبي كل ثقتنا وبالتحديد زورق «أبوظبي 1»، وأن يتمكن اليوم من إهداء الإمارات الإنجاز والتفوق في هذه المنافسة».