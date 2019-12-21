الكتبي والمنصوري يحصدان ريادة جير شاهين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود شرف

تختتم بطولة نادي الشارقة للصقارين «التلواح»، التي تقام برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، اليوم بإقامة منافسات فئة الناشئين في فئتي جير تبع فرخ وجرناس، ويتم تنظيم الحدث بالتنسيق والدعم الفني من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وشهد اليوم الثاني للبطولة الذي اشتمل على فئة جير شاهين فرخ وجرناس، مشاركة واسعة للصقارين بواقع 140 طيراً، وقدموا أروع العروض وجاءت النتائج متقاربة بفواصل زمنية بسيطة للغاية، وتفوق سالم محمد المنصوري في فئة جير شاهين جرناس، بعدما حقق طيره «A5» المركز الأول قاطعاً المسافة بزمن بلغ 18.732 ثانية، وفي فئة جير شاهين فرخ، حقق المركز الأول الطير «22» لمالكه سالم سيف الكتبي بزمن 18.870 ثانية.

وأكد محمد خليفة البدواوي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين، أن البطولة رسخت مكانتها في العام الثالث بوصفها بطولة دولية تقام وفق أعلى المعايير، إلى جانب المشاركة الواسعة، وقال: «البطولة تشهد مشاركة صقاري الدولة، إلى جانب مشاركة من جنسيات من خارج الدولة، في كل عام هناك زيادة في أعداد المشاركين، ونحن في نفس الجانب نقوم بالتحسين والتطوير من أجل تقديم أفضل الظروف وتحفيز الجميع على المشاركة، ولعل ما يمكن وصفه بالاختراع الخاص بالمضمار الجديد «السناح»، زاد من قوة منافسات هذا العام».

وأصبح السباح مبارك آل بشر، لاعب المنتخب ونادي الوصل، من الوجوه المعتادة في بطولات الصيد بالصقور، وهو الذي يركز على هذه الهواية التي تشغل وقته صباحاً ثم القيام بتدريبات السباحة مساء، وقال: «تعرضت لإصابة أبعدتني عن منافسات السباحة مؤخراً، لكن ممارسة رياضة الصيد بالصقور ساعدتني على تجاوزها وقضاء وقت مفيد بالنظر لأهمية هذه الرياضة التراثية وارتباطها بنا كشعب إماراتي على مدار الزمن»