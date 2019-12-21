نادال و تسيتسيباس يخوضان نهائي مبادلة اليوم

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يلعب الإسباني رافائيل نادال واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس نهائي بطولة مبادلة للتنس التي يحتضنها ملعب مركز التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وكان نادال فاز على الروسي كارين خاشانوف في نصف النهائي بمجموعتين نظيفتين، بينما حقق ستيفانوس تسيتسيباس مفاجأة بإخراجه النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وضمن اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مشاركته الأولى في المباراة النهائية للبطولة، بعدما قدم أداءً يضاهي المستوى الذي ضمن له الفوز ببطولة اتحاد التنس الدولي الشهر الماضي، في طريقه لإيقاع الهزيمةٍ بحامل لقب بطولة مبادلة العالمية للتنس لأربع مرات.

وعلى الرغم من عدم فوزه بالمباراة، إلا أن ديوكوفيتش برهن مجدداً على مهارته العالية على أرض الملعب، خاصةً من حيث سرعته وقوة ضرباته، حيث تمكّن من إنهاء المجموعة الأولى بنتيجة 6-3، وعادل اليوناني بفوزه في المجموعة الثانية بنتيجة 7-6، وانتقل اللاعبان للمجموعة الحاسمة والتي انتهت بنتيجة 4-6 لصالح اللاعب اليوناني ابن ال21 ربيعاً.

وعلى الرغم من تمكنه من التصدي لمختلف إرسالات وضربات تسيتسيباس، لم يتمكن ديوكوفيتش الفائز ببطولات جراند سلام 16 مرة من التفوق على خصمه اليوناني الذي أجبر ديوكوفيتش على التحرك بسرعةٍ كبيرة على أرض الملعب، وليؤكد على أنه ليس بالخصم السهل حتى بالنسبة للمصنّف الثاني عالمياً.

وشهدت المدرجات حماسةً كبيرة، حيث أبهر اللاعبان جمهورهما بأدائهما المذهل، خاصةً في الألعاب التي شهدت تصدياتٍ قوية اشتدت معها الأعصاب.

وقال تسيتسيباس المصنف السادس عالمياً: «لم تكن بداية المباراة في صالحي، حيث وجدت نفسي أخسر المجموعة الأولى فجأةً بنتيجة 5-1، ولم أشعر بالرضا مطلقاً عن أدائي، ولكنني تمالكت أعصابي وركّزت بشكلٍ أكبر وتمكّنت من تقليص الفارق في المجموعة الأولى، وواصلت التركيز على اللعبة لأتمكن من تحقيق الفوز في نهايتها بعد منافسةٍ صعبة، وأنا مسرور جداً للأداء الذي قدمته في مشاركتي الأولى في أبوظبي. ولعل أبرز ما لفت نظري خلال المباراة مدى عشق المشجعين لرياضة التنس وتشجيعهم الحماسي. وأعتقد أن جمهور أي مباراة يلعب دوراً حاسماً في حسم نتيجتها».

وقبل انطلاق مباراة ديوكوفيتش وتسيتسيباس، شهد اليوم الثاني للبطولة مواجهةً حماسية بين آندريه روبليف وهيون تشانغ، حيث تمكّن روبليف من الفوز على خصمه في مباراة تحديد المركز الخامس، ليغادر اللاعب الروسي في المركز الخامس بعد مباراةٍ قوية أمام الكوري الجنوبي.

وبعد جولةٍ أولى كانت بمجملها لصالح الكوري الجنوبي، تمكّن خصمه الروسي من استعادة السيطرة على اللعبة واختتامها بالفوز بعد التصدي مرتين لإرسالات تشانغ القوية.