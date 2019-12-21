النصر يعزز صدارته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

عزز النصر صدارته لدوري المحترفين السعودي، بعد فوزه في افتتاح الجولة 12 على مضيفه العدالة 3-0، رافعاً رصيده إلى 26 نقطة بفارق 3 نقاط عن أهلي جدة الذي بدوره فاز على ضمك 5-1، ومني اتحاد جدة بخسارة ثقيلة على يد مضيفه الفيحاء 1-4 ليخسر للمرة الثامنة في الدوري والثانية توالياً، وتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر، وتلقى الشباب خسارة جديدة من مضيفه أبها 0-2 ليتراجع للمركز العاشر.

يدين النصر بفوزه خارج القواعد لنجمه المغربي نورالدين أمرابط والثنائي البرازيلي جوليانو وبيتروس الذين تعاقبوا على تسجيل الثلاثية، وعلى ملعب الجوهرة المشعة ضرب الأهلي بقوة مرمى ضيفه ضمك بخماسية تعاقب على تسجيلها دجانيني (هدفين)، وحسين المقهوي وليما وعلي الأسمري «هاتريك»، وسجل زكريا حدراف الهدف الشرفي للضيوف.

على خط آخر، فتحت خسارة الاتحاد من الفيحاء موجة غضب جديدة على إدارة النادي بقيادة أنمار الحائلي حيث طالب أنصار النادي عبر منصات التواصل الاجتماعي برحيل الإدارة، في حين تسربت أنباء عن اجتماعات يقودها نواف المقيرن الرئيس السابق للنادي من أجل احتواء الأزمة التي يمر بها «العميد» وأسفرت عن رحيل 3 لاعبين أجانب من أصل سبعة بسبب ظروف النادي المالية.