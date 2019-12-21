خالد المدفع: الحدثأبرز الوجه الحضاري للإمارة الباسمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة رئيس اللجنة المنظمة لأسبوع البطولات العالمية بالشارقة اكتمال كل التحضيرات اللازمة لإخراج المشهد الأخير من بطولة العالم وجائزة الشارقة الكبري بالشكل الذي يعكس خبرة وتميز 20 عاماً من النجاح، ويتناسب مع حجم الجماهير من مواطنين ومقيمين وزوار تعودوا على متابعة المنافسات طيلة السنوات الماضية.

وقال: «ننتهز الفرصة لتوجيه الشكر الجزيل لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على دعمة ورعايته الدائمة للحدث»، معتبراً هذا الدعم وهذه الرعاية كانت وراء النجاح المتواصل للتظاهرة البحرية العالمية التي ساهمت على مدى تاريخ إقامتها في بحيرة خالد في إبراز مقومات مدينة الشارقة كوجهة حضارية من الطراز الأول سياحياً وتجارياً.

وتمنى المدفع ختاماً مميزاً اليوم يسهم في تتويج أبطال ممثلي الفرق الإماراتية المشاركة وتحديداً فريق الشارقة الذي يشارك لأول مرة هذا العام وفريق نادي أبوظبي، كما تمنى التوفيق وسلامة جميع المشاركين.