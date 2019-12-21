شكرا لقرائتكم خبر عن طارق علاي يشيد بالمشاركة الأولى لزورق الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد طارق علاي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بالمستوى التنظيمي للأسبوع العالمي،وأشاد بحجم الإثارة والمتعة الذي أظهرته منافسات الحدث، سواء في المنافسات النهائية لمونديال الدرجات المائية «الأكوا بيك»، أو منافسات الزوارق السريعة الفورمولا 4 و1 .

وأثنى علاي على المشاركة المميزة لفريق نادي الشارقة البحرية بقيادة السائق الفنلندي المخضرم سامي سيليو، معتبراً تنافس زورق يحمل اسم الشارقة في التظاهرة العالمية أمراً إيجابياً ومميزاً؛ إذ ساهم في الترويج العالمي للإمارة الباسمة، من خلال مشاركة زورق يحمل اسم الشارقة في كافة جولات بطولة العالم الخارجية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق علاي يشيد بالمشاركة الأولى لزورق الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.