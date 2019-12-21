شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يفوز على الوصل برباعية نظيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
فاز الجزيرة على الوصل برباعية نظيفة في زعبيل، سجل علي مبخوت منها «هاتريك»، في حين تألق معه عمر عبد الرحمن وسجل هدفاً ومرر آخر.
رفع الجزيرة رصيده إلى النقطة 20 ليقفز إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، فيما استقر رصيد الوصل الذي تعرض لأول هزيمة بعد 5 مباريات من دون خسارة عند النقطة 12 تراجع بها إلى المركز الثامن.
بدأت المباراة بداية هادئة من جانب الفريقين انحصر خلالها اللعب في وسط الملعب، تخللها محاولات جادة من الجزيرة معتمداً على مهارة علي مبخوت وعمر عبدالرحمن، وسرعان ما حقق هدفه سريعاً عن طريق هدافه علي مبخوت الذي نجح في تسجيل هدفين على التوالي في الدقيقتين 11 و19.
وكان علي مبخوت صام عن التهديف في آخر 4 مباريات،الا انه عاد بقوة أمام الوصل وسجل «هاتريك» مؤكداً ان الهداف الذي لاغنى عنه في صفوف» فخر أبوظبي».
الهدفان المبكران للجزيرة ساهما في حالة من الاطمئنان والرضا للفريق الجزراوي الذي تراجع للخلف في وسط ملعبه لإيقاف التفوق الوصلاوي الذي استمر حتى نهاية الشوط الأول، حيث دانت السيطرة الميدانية للاعبي الوصل طوال الربع الأخير من الشوط الأول بغية التسجيل واللحاق بنتيجة المباراة التي خرج الفريق الضيف من شوطها الأول متقدماً بهدفين مقابل لا شيء.
بدأ الشوط الثاني على عكس ما كان متوقعاً له حيث أضاف الجزيرة هدفين آخرين في الدقيقتين 61 عن طريق علي مبخوت، و65 عن طريق عمر عبدالرحمن.
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