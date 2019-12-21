ميلووكي يحسم موقعة الزعامة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو مجدداً أن حصوله على لقب أفضل لاعب للموسم الماضي لم يأتِ من فراغ، وذلك بقيادته ميلووكي باكس لحسم زعامة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بالفوز على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 111-104 في مواجهة قد تتجدد بين الفريقين في الدور النهائي نظراً إلى مستواهما في الموسم المنتظم.

ودخل ميلووكي مباراته مع ليكرز باحثاً عن العودة سريعاً إلى سكة الانتصارات بعد أن مني الإثنين على يد دالاس مافريكس بهزيمته الأولى في آخر 19 مباراة، وقد نجح في تحقيق مبتغاه بفضل جهود أنتيتوكونمبو الذي سجل 34 نقطة مع 11 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

وتألق أنتيتوكونمبو بشكل ملفت من خارج القوس حيث نجح في خمس ثلاثيات في مواجهة ارتدت طابعاً عائلياً بالنسبة لليوناني لأنها جمعته وشقيقه ثاناسيس بالشقيق الآخر كوستاس الذي يدافع عن ألوان ليكرز.

وعلق يانيس على هذه المواجهة الأخوية بالقول «هذا شيء فريد من نوعه لا يستهان به. ثلاثة أشقاء تحت سقف واحد، يخوضون المباراة ذاتها، يقومون معاً بتمارين الإحماء، هذه نعمة».

ورفع ميلووكي رصيده إلى 25 فوزاً مقابل 4 هزائم في صدارة المنطقة الشرقية والترتيب العام، فيما مني ليكرز بهزيمة ثانية توالياً وخامسة في 29 مباراة حتى الآن، وذلك على الرغم من جهود ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس، إذ حقق الأول ال«تريبل دابل» السابع له هذا الموسم بتسجيله 21 نقطة مع 12 متابعة و11 تمريرة حاسمة، فيما أضاف الثاني 36 نقطة مع 10 متابعات.