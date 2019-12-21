كورنوسلاف: كنا الطرف الأفضل واستحققنا الفوز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مصعب الفكي

عاد النصر من حتا بنقاط مباراته مع «الإعصار» بعد أن فاز عليه أمس الأول 2-1 في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي.

جاء هدف الفوز عن طريق نيران صديقة عندما حول مدافع حتا البرازيلي كلايتون الكرة في شباك مرمى فريقه، واختلف مدربا الفريقين في المؤتمر الصحفي حول نتيجة المباراة وهل كان للحظ دور في النتيجة التي خرج بها اللقاء.

وقال كورنوسلاف المدير الفني لفريق النصر: لا لم نكن محظوظين، لقد كنا الطرف الأفضل وهددنا مرمى الخصم كثيراً وخلقنا العديد من الفرص، لو تحدثنا عن الحظ كان يجب أن نفوز في مباراة الشارقة ولكن في النهاية خسرنا.

ورأى مدرب النصر أن المباراة كانت صعبة على فريقه لكنه في النهاية حقق المطلوب وحصد النقاط الثلاث وقال: واجهنا خصماً عنيداً يقدم كرة قدم جميلة. لم يكن لدينا الوقت الكافي للتحضير لهذه المباراة لكن الفريق كان لديه عزيمة وإصرار كبيران على تحقيق الفوز بعد الخسارة في المباراة الماضية من الشارقة. عانينا من الغيابات في المباريات الماضية. غاب عنا نيجريدو وهو من اللاعبين المهمين في الفريق وفي آخر تدريب قبل مباراة حتا تعرض جاسم يعقوب وشامبيه للإصابة.

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وأشاد كورنوسلاف بأداء نادي حتا وقال إنه فريق مميز وقال: حتا قدم مباراة كرة قدم جيدة، أتمنى أن تقدم الأندية ذات الأداء والقتالية لأن ذلك يساهم في تطور الدوري.

غياب التوفيق

من جانبه رأى اليوناني كريستوس كونتيس المدير الفني لفريق حتا أن فريقه لم يكن موفقاً في المباراة مبيناً أنه لا يؤمن بسوء الحظ لكن ما حدث في المباراة لم يكن عادياً وقال: لقد خلقوا أربعة فرص فقط وجاء منها هدفان، كنا الطرف الأفضل في المباراة وكنا نستحق نتيجة أفضل من التي خرجنا بها، فخور باللاعبين وبما قدموه في المباراة.

وأضاف: كانت مباراة خاصة بالنسبة لي كوني كنت مدرباً في نادي النصر (عمل سابقاً مع المدرب الصربي يوفانوفيتش)، كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة في الملعب، واجهنا فريقاً يملك جودة عالية من ناحية اللاعبين. كنا أخطر من ناحية الهجمات المرتدة، تأخرنا بهدف لكن عدنا في الحصة الثانية وكنت أعتقد أننا كان الأقرب لتحقيق الفوز لأننا كنا الطرف المسيطر في المباراة، قاتلنا حتى النهاية وسنقاتل في كل مباراة لحصد النقاط.

وعن الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها لاعبو الفريق في المباراة قال: لم يكن لدينا أخطاء دفاعية، تم تسجيل هدفين علينا بطريقة لا أريد أن أقول إنهم محظوظون في ذلك، كان حتا الأفضل لكن فقط لم يسجل، والمدافعون بدورهم قدموا مباراة كبيرة.

ورداً على سؤال إذا كان تأخره في التبديلات سبب الخسارة قال: لا أعتقد ذلك، لكن المشكلة انه لم يكن لدي لاعبون مهاجمون في الدكة، انسحب اللاعبان سعيد جاسم وعبدالله عبدالقادر من معسكر الفريق قبل المباراة بداعي الإصابة والمرض.