ليفربول وفلامنجو يستعيدان مواجهة 1981



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشكل المدرب البرتغالي جورج جيزوس عقبة أساسية أمام ليفربول الإنجليزي الباحث عن التتويج بلقب كأس العالم للأندية في كرة القدم للمرة الأولى، عندما يضع خبرته الأوروبية على رأس الإدارة الفنية لفلامنجو البرازيلي، في مواجهة الألماني يورجن كلوب.

وستكون المباراة فرصة لليفربول بطل أوروبا للثأر من الخسارة أمام فلامنجو قبل 38 عاماً، عندما سقط «الريدز» أمام زيكو ورفاقه صفر-3 عام 1981، في كأس الإنتركونتيننتال، وهي البطولة التي كانت تجمع بطل أندية أوروبا حينها أمام نظيره بطل أمريكا الجنوبية.

كما ستكون المباراة اليوم السبت، اختباراً بين مدربين لكل منهما فلسفته ومقاربته، لكن القاسم المشترك بينهما هو التأثير الإيجابي الذي حققه كل منهما على فريقه، وإن بفترات متفاوتة.

فالألماني أعاد بناء ليفربول بشكل تدريجي منذ توليه مهامه عام 2015، وأوصله في الموسم الماضي الى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة، ويضعه هذا الموسم أقرب من أي وقت مضى أمام فرصة تتويج في الدوري الإنجليزي، طال انتظاره لثلاثة عقود.

في المقابل، كان لجيزوس أثر أسرع على الفريق البرازيلي الذي تولى تدريبه في يونيو/حزيران الماضي، إذ قاده خلال الأشهر الماضية إلى لقبي الدوري البرازيلي للمرة السادسة والأولى منذ 2009، ولقب مسابقة كوبا ليبرتادوريس للمرة الثانية والأولى منذ 1981.