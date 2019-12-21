بطل طواف فرنسا يتجه للخير

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد آندي شليك بطل طواف فرنسا بنسخة عام 2010 أن دولة الإمارات تحظى بدعم كبير لرياضة الدراجات، وتعمل على تشجيع المواطنين والمقيمين فيها على ممارسة هذه الرياضة.

وقال شليك: «أسعدتني المشاركة كجزء من عملي مع تحدي سبينيس دبي 92 للدراجات وبرعاية شكودا في تنظيم جولة على 20 مدرسة بهدف رفع الوعي بسلامة ركوب الدراجات والتحدث إلى أكثر من 3500 طالب، لقد كانت تجربة مدهشة وسعدت بمعرفة مدى تحمس الأطفال عند منحهم الفرص المناسبة لمثل هذه الأحداث سواء لركوب الدراجات أو الرياضة بشكل عام».

وأضاف: «قررت أن أركز على مسارات أخرى تثير اهتمامي بعيداً عن ركوب الدراجات، ومنذ ذلك الحين كرست الكثير من وقتي للفعاليات الخيرية، حيث أريد أن أستفيد بشكل أفضل من تأثيري للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس المحتاجة للعون. جميع الفعاليات الخيرية التي أقوم بها تتمحور حول ركوب الدراجات لا سيما أنشطة جمع التبرعات للمنظمات غير الحكومية».

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