مهرجان الظفرة يواصلفعالياته ويتوج الفائزين بمزاينة الإبل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد مهرجان الظفرة 2019 الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمدينة زايد في منطقة الظفرة، حضوراً كثيفاً ليس فقط من أبناء الإمارات ولكن من أبناء الخليج سواء الذين قدموا للمشاركة في مزاينة الأبل، أو للاستمتاع بأجواء التخييم والفعاليات التراثية التي تتخلل المهرجان.

ويشارك في الدورة الحالية جهات وهيئات رسمية وخاصة في الدولة من مختلف المجالات، وهو ما يؤكد أهمية الحدث باعتباره منصة للتواصل مع الجمهور في منطقة الظفرة. وتوج مهرجان الظفرة 2019 الفائزين في أشواط الظفرة العامة للثلاث مطايا بمزاينة الإبل التي تقام في الموقع الرئيسي للمهرجان في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بحضور عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة إلى جانب عدد كبير من ملاك الإبل وعشاق المسابقات والمزاينات التراثية.

وأكد عبيد خلفان المزروعي أن العالم اليوم في حراك علمي لتوثيق تراثه من خلال علمائه وباحثيه لما لهذا التراث من دور في تأصيل وترسيخ الهوية وتعميق التواصل مع ما تركه الأجداد من موروث مادي ومعنوي.

وقال إن الحفاظ على الموروث أصبح اليوم هدفاً أساسياً لعملية شاملة لتطوير المجتمعات المعاصرة لمتطلباتها ومستجداتها الحياتية وتأكيد قيمها وانتمائها لهويتها الوطنية.. ولدينا مسؤولية كبيرة في الحفاظ على التراث ونقله من جيل لآخر بنفس الوتيرة التي تهدف إلى جعل التراث أسلوب ونهج حياة.

من جانبه قال عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة إن قرية الطفل في مهرجان الظفرة تساهم من خلال مسابقتها اليومية وبدعم من الجهات الحكومية المختلفة في تنمية مهارات التفكير الإبداعي والمعرفي والنقدي لدى الناشئة من خلال توجيه أسئلة ابتكارية للأطفال المشاركين في المسابقات وذويهم.