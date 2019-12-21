برشلونة يخسر فاتي أمام ألافيس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي برشلونة أن نجمه الواعد أنسو فاتي سيغيب عن المباراة الأخيرة هذا العام ضد ألافيس اليوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني بسبب إصابة في الورك تعرض لها في الكلاسيكو ضد ريال مدريد .

ودخل فاتي المولود في غينيا بيساو، في الدقيقة 83 من مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد الأربعاء في كامب نو (0-0) بدلاً من الفرنسي أنطوان غريزمان، ورغم تعرضه للإصابة استطاع إكمال المباراة.