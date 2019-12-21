«سيكريت» يفوز ببطولة دبي كريك مايل في ختام «ميدان 2019»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

واصل مضمار ميدان العالمي سباقاته المثيرة، حيث شهد، أمس الأول، السباق الخامس ضمن سباقات الموسم 2019-2020، ويعد هذا السباق هو الأخير على مضمار ميدان في عام 2019 والأخير قبيل انطلاق كرنفال كأس دبي العالمي والذي سيبدأ في الثاني من يناير المقبل، ويشتمل على الجولة الأولى لكأس مكتوم للخيول العربية الأصيلة والمهجنة الأصيلة.

وتضمن سباق أمس الأول الذي جرى برعاية «مبادلة»، 6 أشواط خُصص الشوط الأول للخيول العربية، وخصصت بقية الأشواط للخيول المهجنة الأصيلة، وشارك فيها 70 خيلاً تنافست على مجموع جوائزه التي تبلغ مليوناً و150 ألف درهم، وأقيمت جميعاً على المسار الرملي.

وشهد السباق تفوق المدربيّن علي راشد الرايحي ودووج واتسون، حيث حقق كل منهما ثنائية، وعلى صعيد الفرسان تفوق باتريك دوبس وفرناندو جارا وحقق كل منهما بطولتين.

وتمكن الجواد «سيكريت أمبشن» لناصر عسكر من الفوز ببطولة خور دبي للميل التي أقيمت في الشوط الثالث الذي خُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر «قوائم»، وشارك في هذا الشوط 7 خيول، وبلغ مجموع جوائزه 265 ألف درهم، وقطع «سيكريت أمبشن» بإشراف المدرب ساتيش سيمار وقيادة الفارس تاج أوشي مسافة الشوط في زمن قدره 1:38:24 دقيقة وبفارق طول واحد .

وافتتحت «عاتبة الخالدية» لفهد العريني، انتصارات الحفل الخامس، بفوزها بالشوط الأول الذي اشتمل على بطولة مجاني ستيكس وأقيم لمسافة 1900 متر وخصص للخيول العربية الأصيلة «جروب 3»، وبلغ مجموع جوائزه 175 ألف درهم، وشهد مشاركة 16 خيلاً، وحققت «عاتبة الخالدية» فوزها بعدما قادها الفارس فرناندو دارا بإشراف عميد المدربين علي راشد الرايحي لقطع مسافة الشوط في زمن قدره 2:07:66 دقيقة وبفارق 6 أطوال.

وفي الشوط الثاني، تفوق المهر «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، على نفسه، وتمكن من الفوز بالسباق الذي خُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر «مبتدئة»، ومجموع جوائزه 165 ألف درهم، وقطع «اون دا بايو» بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسافة الشوط في زمن بلغ 1:25:27 دقيقة وبفارق كبير بلغ 8 أطوال.

وتمكن المهر «دبي أفنيو» لأحمد الشيخ من التتويج بالشوط الثالث، الذي خصص للخيول المبتدئة وجرى لمسافة 1600 متر، وشهد مشاركة 15 خيلاً، وبلغ مجموع جوائزه 165 ألف درهم، بعدما قاده الفارس فرناندو جارا بإشراف علي الرايحي، لقطع مسافة الشوط في زمن 1:40:47 دقيقة وبفارق 0.75 طول.

وتوج «ماي كاتش» لفالنتاين بختياروف وايفجيني كابوشيف بجائزة الشوط الرابع الذي خُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر «تكافؤ» ومجموع جوائزه 190 ألف درهم، وقطع «ماي كاتش» بإشراف المدرب دووج واتسون وقيادة الفارس باتريك دوبس مسافة الشوط في زمن قدره 1:12:36 دقيقة وبفارق 2.5 طول.

وفاز الجواد «جولدن جول» دالي برينان بكأس الشوط السادس الختامي الذي خُصص للخيول المهجنة لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، وشارك في هذا الشوط 14 خيلاً، و بلغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم، وقطع البطل بإشراف المدرب دووج واتسون وقيادة الفارس باتريك دوبس مسافة الشوط في 1:37:52 دقيقة وبفارق طولين.

ول «جولدن جول» قصة تعبر عن الإصرار، حيث خضع لعملية جراحية وغاب عن السباقات بسببها عامين، وتحديداً منذ يوم 17 نوفمبر 2017، قبل أن يعود هذا الموسم للسباقات من خلال مضمار الشارقة وكان ذلك قبل شهر ونصف الشهر وحلّ ثالثاً، وتبعه بالمشاركة في هذا السباق الذي توج بطلاً له.