شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا مدرباً لأرسنال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أرسنال تعيين الإسباني ميكيل أرتيتا مدرباً له خلفاً لمواطنه أوناي إيمري المقال من منصبه.
وقال أرسنال على حسابه في تويتر «يسعدنا أن نعلن انضمام ميكيل أرتيتا للنادي مدرباً رئيسياً لنا بدءاً من يوم الأحد( غداً)، ميكيل، قائد النادي السابق، لعب معنا لمدة خمسة مواسم ووقع عقداً لمدة ثلاث سنوات ونصف» في إشارة إلى دفاع المدرب المساعد لمانشستر سيتي عن ألوان المدفعجية في الفترة بين عامي 2011 و2016.
وسيكتفي أرتيتا اليوم بمشاهدة مباراة الفريق الذي يحل ضيفاً على إيفرتون من مدرجات ملعب غوديسون بارك، حيث سيشرف المدرب المؤقت السويدي فريدي ليونغبرغ على قيادة الفريق للمرة الأخيرة.
وأنهى أرتيتا بانتقاله لأرسنال ثلاثة مواسم قضاها مساعداً لمدرب مانشستر سيتي مواطنه بيب جوارديولا.
كانت هذه تفاصيل خبر أرتيتا مدرباً لأرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.