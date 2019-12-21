أرتيتا مدرباً لأرسنال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أرسنال تعيين الإسباني ميكيل أرتيتا مدرباً له خلفاً لمواطنه أوناي إيمري المقال من منصبه.

وقال أرسنال على حسابه في تويتر «يسعدنا أن نعلن انضمام ميكيل أرتيتا للنادي مدرباً رئيسياً لنا بدءاً من يوم الأحد( غداً)، ميكيل، قائد النادي السابق، لعب معنا لمدة خمسة مواسم ووقع عقداً لمدة ثلاث سنوات ونصف» في إشارة إلى دفاع المدرب المساعد لمانشستر سيتي عن ألوان المدفعجية في الفترة بين عامي 2011 و2016.

وسيكتفي أرتيتا اليوم بمشاهدة مباراة الفريق الذي يحل ضيفاً على إيفرتون من مدرجات ملعب غوديسون بارك، حيث سيشرف المدرب المؤقت السويدي فريدي ليونغبرغ على قيادة الفريق للمرة الأخيرة.

وأنهى أرتيتا بانتقاله لأرسنال ثلاثة مواسم قضاها مساعداً لمدرب مانشستر سيتي مواطنه بيب جوارديولا.