91 جواداً تتنافس في مضمار الشارقة للفروسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، اليوم، سباق مضمار الشارقة لونجين الثالث الذي يتضمن «كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان» و«كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان 2019-2020» على مضمار الشارقة لونجين للسباق بالنادي برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق 2019-2020 وبمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 91 جواداً تتنافس على جوائز قدرها 360 ألف درهم.

ويتألف السباق من 6 أشواط لمختلف المسافات والمستويات، ويعتبر هذا السباق هو الثالث لمضمار الشارقة لونجين من جملة ستة سباقات يحتضنها النادي لهذا الموسم، في حين يجرى السباق الرابع «سباق كأس سمو ولي عهد الشارقة» في 28 ديسمبر الجاري، وينطلق السباق الخامس «سباق مجلس التعاون» يوم 15 فبراير 2020 والسباق السادس «سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة» يقام 22 فبراير المقبل.