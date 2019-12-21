روما يشدد الخناق على جاره لاتسيو في الدوري الإيطالي









اسماء السيد - شدد روما الخناق على جاره لاتسيو عندما عاد بفوز كبير من فلورنسا على حساب مضيفه فيورنتينا 4-1 الجمعة في المرحلة السابعة عشرة من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

وكان روما البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي البوسني إدين دزيكو عندما تلقى كرة من نيكولو تسانيولو أمام المرمى فتابعها بيمناه من مسافة قريبة (19) رافعا رصيده إلى سبعة أهداف على لائحة الهدافين.

وأضاف الدولي الصربي ألكسندر كولاروف الهدف الثاني بعد دقيقتين من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة سددها بيسراه وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس البولندي بارتلوميي دراغوفسكي (21).

وأعاد الكرواتي ميلان باديلي الأمل لفيورنتينا بتقليصه الفارق بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة (34)، لكن فريق العاصمة عزز تقدمه بثنائية في الشوط الثاني تناوب على تسجيلها لورنتسو بيليغريني بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة بعد تمريرة من دزيكو (73) وتسانيولو بتسديدة بيسراه اثر تمريرة من البوسني أيضا (88) مسجلا هدفه الخامس هذا الموسم.

وعزز روما موقعه في المركز الرابع برصيد 35 نقطة بفارق نقطة واحد خلف جاره لاتسيو الذي تأجلت مباراته مع ضيفه هيلاس فيرونا إلى الخامس من شباط/فبراير المقبل بسبب خوضه الكأس السوبر ضد يوفنتوس في العاصمة السعودية الرياض بعد غد الأحد.

وتوج لاتسيو بلقب كأس إيطاليا الموسم الماضي.

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وهي المرة الثانية التي تقام فيها الكأس السوبر الإيطالية في السعودية بعدما نال يوفنتوس لقب العام الماضي على حساب غريمه ميلان.

كما أعاد فريق العاصمة الفارق إلى سبع نقاط بينه وبين يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في الأعوام الثماني الأخيرة والذي كان افتتح المرحلة بفوز ثمين على مضيفه سمبدوريا 2-1 الثلاثاء، منفردا بالمركز الأول بفارق ثلاث نقاط مؤقتا أمام شريكه السابق إنتر ميلان الذي يستضيف جنوى السبت.

وحقق روما فوزه العاشر هذا الموسم والشابع في مبارياته التسع الاخيرة التي أهدر فيها خمس نقاط فقط (تعادل وخسارة).

في المقابل، مني فيورنتينا بخسارته الخامسة في مبارياته السبع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويلعب السبت أيضا اودينيزي مع كالياري، وتورينو مع سبال.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات اتالانتا مع ميلان، وليتشي مع بولونيا، وبارما مع بريشيا، وساسوولو مع نابولي.

ملخص المباراة: