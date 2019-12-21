إيبار يكرم وفادة غرناطة بثلاثية نظيفة









اسماء السيد - أكرم إيبار وفادة ضيفه غرناطة بثلاثية نظيفة الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني في كرة القدم.

وحسم إيبار نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين عبر سيرجي أنريش (21) وإنريكي غارسيا كيكي (26)، قبل أن يعزز الياباني تاكاشي إينوي التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 87.

وهو الفوز الأول لإيبار بعد أربع هزائم وتعادل، والخامس هذا الموسم فعزز موقعه في المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة، فيما تجمد رصيد غرناطة عند 24 نقطة في المركز التاسع بعدما مني بهزيمته الثانية على التوالي والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات ريال مايوركا مع إشبيلية، وبرشلونة مع ألافيس، وفياريال مع خيتافي، وبلد الوليد مع فالنسيا، وتختتم الأحد بلقاءات ليغانيس مع إسبانيول، واوساسونا مع ريال سوسييداد، وريال بيتيس مع أتلتيكو مدريد، وليفانتي مع سلتا فيغو، وريال مدريد مع أتلتيك بلباو.