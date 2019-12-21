هوفنهايم يقلب الطاولة على دورتموند ويزيد محنه









اسماء السيد - قلب هوفنهايم الطاولة على ضيفه بوروسيا دورتموند وزاد محنه عندما حول تخلفه الى فوز ثمين 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

ومنح ماريو غوتسه التقدم لبوروسيا دورتموند (17)، ورد هوفنهايم بهدفين في الشوط الثاني سجلهما الأرميني آدميان (79) والكرواتي أندري كراماريتش (87).

وكان بوروسيا دورتموند في طريقه الى استعادة سكة الانتصارات التي توقفت في المرحلة الماضية عند ثلاثة متتالية بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه لايبزيغ المتصدر 3-3 بعدما تقدم بهدفين نظيفين و3-2، والانفراد بالمركز الثالث، لكنه أهدر فوزا في المتناول ودفع ثمن الفرص التي أهدرها باستقبال هدفين قاتلين في الدقائق الـ11 الأخيرة.

وتجمد رصيد بوروسيا دورتموند الذي بات مصير مدربه السويسري لوسيان فافر على المحك أكثر من أي وقت مضى، عند 30 نقطة بفارق الاهداف خلف شريكه بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي يلاقي فولفسبورغ غدا السبت.

وأهدر بوروسيا دورتموند فرصة الانفراد بالمركز الثالث وتقليص الفارق الى نقطة واحدة عن المتصدرين لايبزيغ وبوروسيا مونشغلادباخ اللذين يلعبان غدا، الأول أمام ضيفه أوغسبورغ، والثاني أمام مضيفه هرتا برلين، وبات مهددا بالتراجع غلى المركز الخامس في حال فوز شالكه على ضيفه فرايبورغ غدا، فيما صعد هوفنهايم إلى المركز السادس بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة.

ونجح بوروسيا دورتموند الذي خاض المباراة ف يغياب قائده ماركو رويس، في افتتاح التسجيل عندما قاد البلجيكي ثورغان هازار هجمة منسقة من منتصف الملعب مرر على اثرها كرة الى الدولي المغربي اشرف حكيمي المتوغل داخل المنطقة فهيأها لغوتسه الذي تابعها بيسراه داخل المرمى (17).

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وأنقذت العارضة الحارس السويسري رومان بوركي من هدف التعادل بردها تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة للاسباني روبير سكوف قبل ان يلتقطها أمام مرماه (26).

وحرم الحارس أوليفر باومان والعارضة هازار من الهدف الثاني اثر تسديدة قوية من خارج المنطقة (39).

وتابع بوروسيا دورتموند أفضليته في الشوط الثاني وأنقذ الحارس باومان مرماه من هدف ثان بتصديه لتسديدة قوية ليوليان براندت من مسافة قريبة (52).

وأدرك هوفنهايم التعادل ادميان مستغلا كرة مرتدة من الحارس بوركي فتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى (79).

ومنح كراماريتش الفوز لهوفنهايم بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من ادميان (87).

ويلعب السبت أيضا كولن مع فيردر بريمن، وماينتس مع باير ليفركوزن، على أن تختتم الأحد بلقاءي فورتونا دوسلدورف مع أونيون برلين، وبادربورن مع اينتراخت فرانكفورت.

ملخص المباراة: