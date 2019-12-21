الزمالك يواصل إهدار النقاط في الدوري المصري









اسماء السيد - واصل الزمالك مسلسل النتائج المتواضعة بتعادله سلبا مع ضيفه سموحة الجمعة بملعب القاهرة الدولي في المرحلة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم.

وهو التعادل الثاني للزمالك هذا الموسم والمباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها في تحقيق الفوز بعد خسارته أمام طلائع الجيش 2-2 في المرحلة الماضية، فاكتفى بنقطة واحدة عزز بها موقعه في المركز الرابع برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف أمام سموحة والانتاج الحربي.

وبات الزمالك الذي يملك مباراة مؤجلة أمام غريمه التقليدي الأهلي المتصدر (مع مباراتين مؤجلتين) بفارق سبع نقاط أمامه، مهددا بالتراجع إلى المركز الخامس في حال فوز بيراميدز على مضيفه المصري البورسعيدي السبت في ختام المرحلة.

وسيطر الزمالك على أغلب فترات الشوط الأول دون خطورة على مرمى سموحة، وكانت أول فرصة حقيقية في الدقيقة 29 عندما مرر المغربي محمد او ناجم كرة عرضية سددها مصطفي محمد بقوة تصدى لها الحارس الهاني سليمان بصعوبة، ثم رأسية ليوسف ابراهيم "اوباما" بعد دقيقتين بجوار القائم الايمن.

وكاد لاعب الزمالك السابق البوركينابي محمد كوفي يمنح التقدم لسموحة بتسديدة مقصيه مرت بجوار القائم الايمن لمرمى محمد أبو جبل. وانفرد مصطفى محمد وسدد بغرابه خارج مرمى سموحة (45).

وواصل الزمالك ضغطه الهجومي في الشوط الثاني بيد انه كاد يدفع الثمن من المرتدات الخطيرة للضيوف ابرزها تسديدة قوية للكاميروني رونالد نجيا وانغا أبعدها ابو جبل بصعوبة (60)، رد عليها مصطفى محمد برأسية قوية ابعدها كوفي من مرمى فريقه فتهيأت أمام التونسي فرجاني ساسي فسددها لكن البوكينابي أبعدها مرة ثانية (76).

وأهدر البديل كريم بامبو فرصة ذهبية للزمالك من انفراد (80)، ثم سدد كرة قوية بجوار القائم الايسر (83)، قبل أن يبعد الليبي محمد الترهوني تسديدة مصطفى محمد برأسه وهي في طريقها إلى المرمى (87).

- السكندري يشدد الخناق على الاهلي -

وواصل الاتحاد السكندري ملاحقة الاهلي بفوزه على ضيفه اف سي مصر 2-1 على استاد الاسكندرية.

وتقدم اف سي مصر عن طريق محمود إسماعيل (19)، ورد الاتحاد السكندري بهدفين لمحمود طاهر (25 خطأ في مرمى فريقه) ومحمود رزق (30).

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وعزز الاتحاد موقعه في المركز الثاني برصيد 20 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الاهلي حامل اللقب في الاعوام الاربعة الأخيرة، فيما تجمد رصيد اف سي مصر عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

وانتزع المقاولون العرب فوزا قاتلا من مضيفه حرس الحدود بهدف نظيف سجله محمد سالم (90+2) بملعب المكس في الاسكندرية.

واهدر محمد سمير ركلة جزاء للمقاولون (5).

ورفع المقاولون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند عشر نقاط في المركز التاسع.

وعاد الانتاج الحربي من جنوب الوادي بثلاث نقاط ثمينة بعدما حقق فوزا مثيرا على مضيفه أسوان بهدف وحيد سجله محمد عادل (47).

ورفع الانتاج الحربي رصيده الى 14 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد أسوان عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر الاخير.

وفشل مصر المقاصة في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة علي التوالي واكتفى بالتعادل مع ضيفه طنطا 1-1 بملعب الأهلي في القاهرة.

وتقدم طنطا عن طريق محمد الشاذلي (50)، وأدرك عصام صبحي التعادل للمقاصة (82 من ركلة جزاء).

ورفع المقاصة رصيده الى 8 نقاط في المركز الثاني عشر، وطنطا الى 9 نقاط في المركز الحادي عشر.

ملخص مباراة الزمالك وسموحة: