ملف الجمعة.. صفقة الأهلي.. ضربة للزمالك وحقيقة انتقال صلاح لباريس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019.
الصفقة الأخيرة.. الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع النيجيري إليكي
اتحاد الكرة يرد على طلب الزمالك بشأن الهاربين
الأهلي يوضح موقف المصابين قبل مواجهة الاتحاد السكندري
حقيقة لقاء مالك قنوات "بي إن سبورتس" بصلاح وعرض باريس سان جيرمان
رسميًا.. قطر تستضيف السوبر الأفريقي بين الترجي والزمالك
الجارديان تضع صلاح بجوار ميسي ورونالدو ضمن الأفضل في 2019
رسميا.. آرسنال يعلن مدربه الجديد
المقاولون يرتقي لوصافة الدوري والإنتاج يدخل المربع الذهبي
زمالك 2001 يفوز على الأهلي في بطولة الجمهورية
بعد اتفاق قطر والكاف.. ماذا ينتظر الزمالك في حالة الانسحاب من السوبر؟
الاتحاد يواصل مزاحمة الأهلي على الصدارة.. وتعادل مثير بين المقاصة وطنطا
الزمالك يواصل مسلسل إهدار النقاط بالتعادل أمام سموحة
بيراميدز يُعلن غياب أحمد الشناوي عن مباراة المصري
هداف التعاون يرد عبر الخليج 365.. هل الأهلي يفاوضه لضمه؟
فرج عامر:"الدنيا كلها متحيزة للزمالك حتى معلق المباراة"
"طلعوا الناشئين".. جماهير الزمالك تُهاجم اللاعبين عقب التعادل أمام سموحة
"الدوري لم يحسم".. ماذا قال حسام حسن بعد التعادل أمام الزمالك؟
"الجماهير تهاجم ومرتضى يتدخل".. كواليس تعادل الزمالك أمام سموحة
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