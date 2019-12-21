"لك الله يا زمالك" 3 رسائل نارية من رضا عبد العال لمرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وجه رضا عبد العال المدير الفني لفريق بلدية المحلة ونجم الزمالك السابق عدة رسائل لمرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء عقب تعادل الفريق الأبيض أمام سموحة في إطار مباريات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري.

وكان الزمالك فقد نقطته الخامسة في آخر مباراتين بعد الخسارة من طلائع الجيش (3-2) ثم التعادل أمام سموحة سلبيًا ليصبح الأبيض في المركز الرابع برصيد 14 نقطة بفارق سبع نقاط عن الأهلي متصدر الترتيب حاليًا.

رضا عبد العال وجه عدة رسائل لمرتضى منصور ولاعبي وجماهير الزمالك عقب مباراة سموحة بعدما نشر فيديو عبر صفحته على "يوتيوب".

- فرصة لكارتيرون:

"كارتيرون أمامه مباراتين، المدرب ليس له بوادر لتغيير الأوضاع، لكن على مرتضى منصور عدم تغيير المدربين في الفترة المقبلة لأنه قام بتغيير أكثر من 40 مدرب ولم تتغير الأوضاع".

- تخفيض العقود أو التصعيد:

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"لاعبو الزمالك حصلوا على مستحقاتهم قبل مباراة سموحة لكن ما السبب في التعادل رغم أن المنافس جاء للدفاع فقط".

"ربنا مش مبارك في الفريق بعد ضياع أكثر من فرصة سهلة، عكس الأهلي الذي يمتلك مدربًا مميزًا".

- "على مرتضى منصور أن يقوم بتغيير اللاعبين بدل المدربين، ليس هذا فقط بل يخفض عقود اللاعبين أو يتم تصعيد الناشئين المشكلة أن الجماهير تعاني بسبب الوضع الحالي لك الله يا زمالك".

- غياب الروح:

"في الأهلي بعد الدقيقة 90 اللاعبين يكشرون عن أنيابهم للفوز عكس لاعبي الزمالك يوجد تراخي وعدم رغبة في الفوز".

"أرى أن بعض اللاعبين يجب أن يحصلوا على راحة سواء كان محمود علاء أو يوسف أوباما ومحمد أوناجم الذي فشل في تقديم المستوى المطلوب منذ أن تم التعاقد معه".