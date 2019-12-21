تبدأ وزارة الشباب والرياضة غداً السبت 21 ديسمبر تسليم الحقيبة الخاصة بالنسخة السادسة من " ماراثون زايد الخيري " لعام 2019 ، والذي تستضيفه مدينة السويس الجمعة المقبلة .
وخصصت وزارة الشباب والرياضة عدة منافذ لتسليم حقيبة الماراثون والتي تحتوي على التيشرت الرياضي ، ورقم السباق المثبت فيه شريحة التتبع وذلك بصورة البطاقة الشخصية للمتسابق في منافذ التعليم المدني بالجزيرة ، مركز التنمية الرياضية
فيما خصصت وزارة الشباب والرياضة تسليم لاعبي ألعاب القوى ، وذوي الهمم التسليم من مقر وزارة الشباب والرياضة فقط لاستلام أرقام السباق
وكانت وزارة الشباب والرياضة اعلنت عن تخصيص دخل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة والذي يأتي في اطار حرص وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابي الغاشم والذي نتج عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة بمصر ، وتأكيداً من وزارة الشباب والرياضة على الدور المجتمعي للرياضة ، وتستهدف وزارة الشباب والرياضة مشاركة نحو 20 ألف شاب وفتاه من جميع المحافظات ، وتصل قيمة جوائز الماراثون إلى 2 مليون جنيه .
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب والرياضة تعلن عن منافذ توزيع حقائب المشاركين بماراثون زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.