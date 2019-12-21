وزير الرياضة يشهد اللقاء المجمع للاعبى «الموهبة والبطل الأوليمبى»

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللقاء المجمع لتقييم لاعبى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بعد عام تدريبى كامل وذلك لاختيار افضل العناصر لدمجهم فى المشروع وذلك بمشاركة ٥٤٩ لاعب ولاعبة يمثلون ٢٧ محافظة وذلك خلال الفترة من ١٩ - ٢١ ديسمبر الجارى بالمركز الاوليمبى بالمعادى .

يشارك فى اللقاء مجموعة من الرياضات هى السلة ، الجودو ، المصارعة ، الملاكمة ، تنس الطاولة ، رفع الاثقال ، ألعاب القوى والتايكوندو .

وفي هذا الصدد أكد وزير

وأضاف صبحي بأن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف العناصر المتميزة بدنيًا ومهاريًا فى الرياضات المعنى بها المشروع ، و تطوير مستوى وقدرات الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية ، وفتح مركز تدريب لهم وفقاً لطرق التدريب الحديثة . ، المصارعة ، الملاكمة ، تنس الطاولة ، رفع الاثقال ، ألعاب القوى والتايكوندو .وفي هذا الصدد أكد وزير الرياضة أن ما نشهده اليوم من تجمع ما يقرب من ٥٥٠ لاعب ولاعبة من مختلف محافظات الجمهورية، هو نتاج جهد بذل على مدار عام كامل، من أجل إكتشاف هؤلاء الموهوبين في عدد من الألعاب الرياضية المستهدفة من خلال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وذلك وفقا لرؤية الدولة التي تهتم بإكتشاف المواهب الرياضية حتى يكونوا نواة للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب.وأضاف صبحي بأن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف العناصر المتميزة بدنيًا ومهاريًا فى الرياضات المعنى بها المشروع ، و تطوير مستوى وقدرات الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية ، وفتح مركز تدريب لهم وفقاً لطرق التدريب الحديثة .

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