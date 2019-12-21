نقيب الإعلاميين : الوفد يُقدر المفهوم الحقيقي لقيمة الرياضة

قال طارق سعدة، ، إن حزب الوفد، بقيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة، القامة القانونية الكبرى يقدر المفهوم الحقيقي للرياضة، والمشاركة في إدارة الحركة الرياضية في مصر.

جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد

لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، في نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.

وأكد "سعدة" أن الإعلام الرياضي في مصر سواء كان مقروءًا أو مسموعًا أو إلكترونيًا أو مرئيًا يجب أن يُفرق فيه بين المهنة والانتماء لأن المهنة لها مقومتها يجب امتلاكها دون تعصب.