اللجنة الأولمبية تصدر بيانًا حول أزمة إيقاف إيهاب عبدالرحمن

أصدرت اللجنة الأولمبية الرياضية المصرية، اليوم الجمعة، بيانا رسميًا حول الخطوات التي تم اتخاذها لحل أزمة إيهاب عبدالرحمن بطل مصر في لعبة رمي الرمح والذي تم إيقافه لأربعة أعوام من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

وجاء بيان اللجنة الأولمبية على النحو التالي :

«في إطار مساعي وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والحرص البالغ على الحفاظ على أبناء مصر من الرياضيين ، فقد اتخذت اللجنة الأولمبية المصرية عدة خطوات جادة بدعم لا محدود من معالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور / أشرف صبحي، وبالتنسيق مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) وذلك لحل مشكلة البطل المصري إيهاب عبد الرحمن بطل مصر في رمي الرمح، والذي قد سبق إيقافه لمدة أربعة أعوام من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) .

Advertisements

وبفضل الله تعالى قد أتت تلك المساعي بثمارها الايجابية وتلقينا

اليوم خطاب رسمي من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) والاتحاد الدولي لألعاب القوى يتضمن رفع الايقاف عن البطل المصري (إيهاب عبد الرحمن ) إعتبارا من 20 يناير 2020 والاكتفاء بالوقف عن المدة السابقة ، وبذلك يستطيع البطل المصري خوض المنافسات المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية "طوكيو 2020" . هذا وتؤكد اللجنة الأولمبية المصرية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة على مساندة البطل المصري إيهاب عبد الرحمن والعمل على توفير كافة المتطلبات والاحتياجات له من دعم مادي وفني وطبي ونفسي واتباع المنهج العلمي السليم لإعداداه إعدادا جيدا إستعدادا لخوض منافسات التأهيل لأولمبياد طوكيو 2020. هذا بالاضافة للاتفاق على عقد لقاء غدا السبت الموافق 21/12/2019 بمقر اللجنة الأولمبية المصرية للبطل المصري إيهاب عبد الرحمن مع المهندس/ هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بحضور رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى ، وممثلا عن وزارة الشباب والرياضة ، وممثلا عن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات للوقوف على كافة الاحتياجات والمتطلبات ووضع خطة الاعداد والتدريب اللازمة للبطل المصري إيهاب عبد الرحمن . وإذ تتقدم اللجنة الأولمبية المصرية بخالص الشكر والتقدير والعرفان لمعالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي الذي لم يدخر جهدا ويبدي أقصى درجات التعاون في سبيل حل أية معوقات تواجه سير المنظومة الرياضية والذي كان له أبلغ الاثر في رفع الايقاف عن البطل المصري إيهاب عبد الرحمن. كما تتقدم اللجنة الأولمبية المصرية بخالص الشكر للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على الدعم والمتابعة المتواصلة حتى توصلنا لرفع الايقاف عن البطل المصري " إيهاب عبد الرحمن " وأخيرا نأمل أن يستكمل هذا النجاح وأن يوفق الله البطل المصري إيهاب عبد الرحمن في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 وإحراز ميدالية أولمبية لمصرنا الغالية. حفظ الله مصر وأبنائها اللجنة الأولمبية المصرية».