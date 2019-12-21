يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل النسخة السادسة من "ماراثون زايد الخيري" لعام 2019، والذي تستضيفه مدينة السويس الجمعة المقبلة.
ويحضر فاعليات المؤتمر الصحفي الذي يقام الثلاثاء القادم 24 ديسمبر بإحدى الفنادق، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و الفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة
وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن تخصيص دخل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة والذي يأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابي الغاشم والذي نتج عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة بمصر، وتأكيدا من وزارة الشباب والرياضة على الدور المجتمعي للرياضة.
وتستهدف وزارة الشباب والرياضة مشاركة نحو 20 ألف شاب وفتاة من جميع المحافظات، وتصل قيمة جوائز الماراثون إلى 2 مليون جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يعلن تفاصيل ماراثون زايد في مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.