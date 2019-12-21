ناصر الخاطر: راضون عن تنظيم مونديال الأندية

أكد ناصر فهد الخاطر الرئيس التنفيذي لشراكة كأس العالم “قطر 2022″ والرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية 2019 وجود حالة من الرضا التام عن تنظيم بطولتي كأس الخليج العربي، وكأس العالم للأندية، مشيراً إلى أن مجموعهم يساوي عدد أيام لأكثر من مونديال 2022 بثلاثة أيام .

وقال الخاطر في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة :” كانت فرصة كبيرة بالنسبة لنا لأختبار حقيقي للمنشآت والمواصلات والأمور التنظيمية والأمنية والحمد لله وجدنا الأستعدادات جيدة وحققت النجاح المطلوب منهم “.

وأضاف :” كانت أمامنا تحديات وراضون بشكل كبير على التنظيم والمواصلات وعمليات المطار والمرور وحركة السير “.

وعن تجهيزات المباراة النهائية لكأس العالم للأندية التي تقام غداً السبت وتجمع بين ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي قال الخاطر: “نفس التجهيزات السابقة، ونحن نركز على الإيجابيات ونحاول تحسين الأداء في كل شيء والأستعدادات للنهائي حال أي مباراة أخرى، والفارق سيكون في التتويج في لقاء الغد والحضور الجماهيري سيكون كبيراً مثلما كان في لقاء الدور قبل النهائي لمباراة ليفربول”.

وأشار الخاطر إلى أن التفاعل كبير من المجتمع بوجود 1400 متطوع بالإضافة إلى 200 متطوعاً من خارج قطر من البرازيل والمكسيك وبريطانيا والدول العربية، وهذا تفاعل كبير من الجميع والجاليات التي نتعامل معها.

وقال إن الانطباع بشكل كبير من الفيفا أو الخبراء جيد جدا، وهذا لا يعني أنه لا توجد تحديات وأننا وصلنا للدرجة الكاملة .

وتابع :” نحاول أن نزيد من الإنسيابية في حركة دخول الجماهير لكي تدخل بسرعة وهذا الأمر بمثابة فرصة جيدة بالنسبة لنا ومثلا في لقاء ليفربول أمام مونتيري المكسيكي في الدور قبل النهائي لمونديال الأندية كان الملعب ممتلئ بنسبة 30 ?? حتى قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة وأمتلأ الملعب قبل صافرة البداية مباشرة وهذا أمر يعود للإنسيابية ونسعى أن نحسن من هذا الأمر في النهائي وأن يكون الملعب ممتلأ قبل وقت كاف من بداية المباراة”.

وأضاف أن تجربة المترو ممتازة ولاقت أستحسان الجميع ،وكانت وسيلة التنقل الاولى ونجحت بشكل كبير في نقل الجمهور من وإلى الملعب وإلى أماكن إقامة الذين حضرواً المباريات في البطولة وهذا بالنسبة لنا أمر جيد ومميز .

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وبسؤاله عن الملاعب المرشحة لأستضافة مباريات النسخة المقبلة رد الخاطر قائلا :”لم نحدد أي ملعب يحتضن النسخة المقبلة من مونديال الأندية ولكن لدينا ستاد البيت والمدينة التعليمية وهما جاهزين للعب عليهم، ونحتاج أن يتم تجربة الملعبين، وقد لعبنا بملعب المدينة التعليمية مباراة ودية أول أمس وانتهت بفوزنا 9 / 7 أمام فريق الفيفا وكذلك ملعب الريان في الطريق للتجهيز “.

وعن أستخدام الشماريخ والألعاب النارية خلال بعض المباريات قال :”البطولة بالنسبة لنا كانت تجربة جديدة ومُختلفة خلال المباريات وهي تجربة مهمة للجنة المنظمة، للتعرف على مختلف الجماهير في أنحاء العالم”.

اما عن تطبيق معايير الفيفا في التنظيم قال ناصر الخاطر :”في بطولة كأس الخليج طبقنا كل معايير الفيفا في التنظيم ونعتبر ذلك بمثابة محطة مهمة لنا، وفي كل بطولة سوف ننظمها في قطر من الآن حتى 2022 الفيفا سيكون متواجداً معنا وأصبحنا فريقاً واحداً والتطبيق على كُل البطولات بنفس المعايير التي يطلبها الفيفا “.

وعن ملعب السوبر الأفريقي قال : “لم يتم تحديد الملعب الذي سوف يستضيف البطولة الكبيرة المقبلة للسوبر الأفريقي وسوف نعلن عندما يتم تحديد الملعب الذي يليق بالسوبر الأفريقي حيث أنها بطولة كبيرة ومهمة “.

واشار إلى أن أستقبال الجماهير من أهم العناصر التي تنجح أي حدث وهناك أستعدادات كبيرة لأستضافة الجماهير التي سوف تحضر المونديال والمتوقع أن يحضر المونديال ما بين 800 ألف إلى مليون و300 ألف مشاهد .

وعن عملية التعامل مع بيع التذاكر عن طريق الإنترنت قال الخاطر : “لا مفر من التعامل مع شراء التذاكر عن طريق الإنترنت وكُل البطولات العالمية يحدث فيها ذلك وبالتالي التذاكر سوف تباع عن طريق الإنترنت في كُل البطولات المقبلة “.

وقال ناصر الخاطر :”تم بيع حوالي 63 ?? من التذاكر أي ما يعادل أكثر من مائة ألف تذكرة حتى الآن وهناك تذاكر تم بيعها من الخارج حوالي 36 ألف تذكرة منها 15 ألف لفريق فلامينجو البرازيلي “.