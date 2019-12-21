رياضة | موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم في كأس السوبر الإيطالي| مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر

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تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية يوم السبت 21 ديسمبر 2019 إلى استاد جامعة الملك سعود فس السعودية في السابعة إلا ربع مساءً لمتابعة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة يوفنتوس ولاتسيو في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والثامنة إلا ربع مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة KSA Sport

كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر، يعتبر يوفنتوس دائمًا الأكثر تحقيقاً للقب كأس السوبر، حيث تمتلك فالسيدة العجوز ثماني ألقاب من أربعة عشر نسخة نافس فيها على البطولة. واحتل ميلان المركز الثاني برصيد 7 ألقاب يليه إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 5 ألقاب لتظل مدينة ميلانو هي عاصمة كرة القدم الإيطالية الحقيقية، في حين جاء لاتسيو في المركز الرابع برصيد 4 ألقاب.

واجه يوفنتوس الإيطالي نظيره لاتسيو الإيطالي في 79 مباراة في جميع المسابقات الرسمية والودية، فاز يوفنتوس في 39 مباراة وخسر في 20 مباراة وتعادلا في 20 مباراة. Advertisements

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض يوفنتوس اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : فويتشيك تشيزني

خط الدفاع : أليكس ساندرو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - كواردرادو

خط الوسط : إيمري تشان - ميراليم بيانيتش - سامي خضيرة - فيديريكو بيرنارديسكي

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجواين

أما لاتسيو في المتوقع أن يخوض اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : توماس ستراكوشا

خط الدفاع : ستيفان رادو - فرانشيسكو أتشيربي - لويز فيليبي - سيناد لوليتش

خط الوسط : لويس ألبيرتو - لوكاس ليفا- ميلينكوفيتش سافيتش - مانويل لاتزاري

خط الهجوم : تشيرو إيموبيلي - خواكين كوريا