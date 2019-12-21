رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز| بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر liv

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يلاقي ليستر سيتي نظيره مانشستر سيتي، غداً السبت، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي يقام اللقاء بين مانشيستر سيتي وليستر سيتي، عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر، على أرضية ملعب الاتحاد.

ليستر سيتي يسعى للوصول للنقطة 42، وتحقيق الفوز الثالث عشر ، واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة من الجولة قبل الماضية. Advertisements

بينما يأمل مانشستر سيتي في اقتناص الثلاث نقاط للوصول للنقطة 38، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، والثاني عشر هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي وسوف ينقل اللقاء بين ليستر سيتي ومانشستر سيتي، على قناة Bein Sports Hd 2.